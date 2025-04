"Não é hora de falar do meu futuro", diz Xabi Alonso sobre o Real Madrid

A- A+

O técnico do Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, se recusou a comentar nesta sexta-feira (18) os rumores sobre uma possível transferência para o Real Madrid na próxima temporada.

"Não é hora de falar do meu futuro. Estamos em um momento muito importante da temporada", respondeu o técnico basco em entrevista coletiva antes da partida de sábado, válida pela 30ª rodada da Bundesliga, contra o St. Pauli.

"Não quero falar sobre especulações e rumores", disse ele. "Para mim, o que está acontecendo agora é mais importante", garantiu ele.

O Leverkusen, atual campeão alemão, está em segundo na Bundesliga, seis pontos atrás do líder Bayern de Munique, com cinco rodadas a serem disputadas.

O campeonato alemão é a última chance que resta para o Leverkusen, depois de ter sido eliminado nas oitavas de final da Liga dos Campeões pelo Bayern de Munique e nas semifinais da Copa da Alemanha pelo Arminia Bielefeld, da terceira divisão.

A eliminação do Real Madrid nas quartas de final da Liga dos Campeões diante do Arsenal na quarta-feira colocou seu técnico italiano, Carlo Ancelotti, em uma situação difícil, alimentando especulações sobre um substituto no comando do Real Madrid ao término desta temporada.

Xabi Alonso passou cinco temporadas como jogador no Real Madrid, onde conquistou um título da Liga Espanhola e uma Liga dos Campeões da Europa, entre outros sucessos.

O título europeu de 2014 com a camisa 'merengue' foi justamente com Ancelotti como treinador.

No último sábado, o presidente do Bayer Leverkusen, o também espanhol Fernando Carro, disse à imprensa que vê Xabi Alonso permanecendo em seu clube na próxima temporada.

Na temporada passada, quando Alonso se tornou o técnico mais cobiçado da Europa por levar o Leverkusen à conquista do campeonato alemão, já havia rumores de uma possível transferência para o Liverpool ou Bayern de Munique, clubes onde também jogou, mas ele acabou decidindo ficar no clube da BayArena.

