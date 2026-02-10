A- A+

FUTEBOL Não é Lionel: Neom SC anuncia contratação de Rayane Messi, promessa francesa de 18 anos Atacante pertence ao Strasbourg e chega por empréstimo ao clube saudita até o fim da temporada

O futebol saudita ganhou um Messi, mas não aquele que o país tenta contratar há anos. O Neom SC anunciou a contratação do atacante Rayane Messi, de 18 anos, que pertence ao Strasbourg e chega por empréstimo até junho, ao fim da temporada.

Revelado na França, Rayane Messi estava emprestado ao Pau FC, da segunda divisão, e chegou ao Strasbourg em 2024 após passagem pelo Dijon. O jovem atacante acumula convocações pelas categorias de base da seleção francesa, onde é visto como uma das apostas para o futuro.

O anúncio foi feito nas redes sociais do clube saudita, que deu as boas-vindas ao jogador e confirmou o acordo por empréstimo até o fim da atual temporada.





A contratação ocorre em meio ao interesse recorrente da Arábia Saudita por Lionel Messi, alvo antigo do país. Após a saída do PSG, o argentino recebeu uma proposta estimada em 1,4 bilhão de euros (cerca de R$ 8,7 bilhões) do Al-Ittihad, mas optou por assinar com o Inter Miami, onde atua até hoje.

