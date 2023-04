A- A+

Náutico "Não é negociável", Juan Gauto destaca a importância de conquistar o tricampeonato do Pernambucano Nesta quarta-feira (5), o Náutico inicia a participação na fase final do Campeonato Pernambucano em busca de mais um título

Atual bicampeão do Campeonato Pernambucano, o Náutico tem, nesta quarta-feira (5), mais uma etapa no sonho de conquistar o terceiro título consecutivo do Estadual. Pela frente, o Timbu terá um pesado desafio diante do Salgueiro, nos Aflitos.

“O elenco sabe do peso da taça para o Náutico. Não é algo negociável, o elenco precisa fazer aquilo que está ao nosso alcance para buscar o tricampeonato para o clube. Quarta-feira precisamos fazer o que for possível para passar de fase e darmos um passo a mais rumo ao título”, destacou o volante paraguaio Juan Gauto.

Campeão em 2020 e finalista em 2015 e 2017, o Salgueiro se notabilizou na última década como uma quarta força do futebol pernambucano. Apesar de novato no futebol local, Juan Gauto já conhece a fama do time sertanejo.

“A gente está ligado no time do Salgueiro, eles estão em mais um ano chegando nas fases finais do Campeonato Pernambucano e sabemos que será um jogo muito difícil. Vamos estar atentos a cada detalhe do jogo, o que será fundamental para conquistarmos o resultado”.

Depois de terminar a primeira fase em terceiro, o Náutico garantiu o mando de campo nas quartas de final. Em mais uma decisão na temporada, Gauto espera que os Aflitos tenha uma clima de final.



“Estamos comprometidos e focados no jogo. Quarta-feira será um jogo muito difícil, cada minuto, cada sequência do jogo será muito importante para deixar a vitória em casa. Também precisamos da torcida, é necessário estarmos juntos, que eles façam a diferença e que possamos aproveitar o mando de campo”.

Veja também

futebol Argentina alcança topo do ranking da Fifa e Brasil cai para terceiro lugar