Futebol "Não é prioridade", diz César sobre dar espaço para quem tem vínculo longo no Sport Com o rebaixamento batendo na porta, treinador quer equipe dando o máximo na reta final do Brasileiro

Com a queda para a Série B cada vez mais perto de acontecer, o técnico César Lucena rechaçou a possibilidade de só colocar em campo aqueles atletas que têm vínculo maiores com o clube pernambucano. Com sete jogos até o término do Brasileirão, o treinador acredita que o plantel pode encerrar o campeonato com dignidade.

A possibilidade de utilizar apenas jogadores com contrato para 2026 e nomes da base foi questionada, após o auxiliar da casa acionar o jovem volante Adriel, na reta final do confronto com o Juventude, na última quarta-feira (5). Apesar de ser relacionado para algumas partidas da Série A, a última vez que o atleta de 19 anos tinha sido utilizado foi em fevereiro, pelo Pernambucano, contra o Petrolina.

"Jogador com qualidade, da base, nós temos que olhar com carinho. Dependendo da partida, do que foi treinado na semana, se tiver que usar, nós iremos usar. Mas não é prioridade. É ver quem está melhor e colocar para jogar. É conversar com os atletas, ver aqueles que estão realmente dispostos a entregar tudo e colocar para jogar", falou o técnico.

Ao todo, o Sport conta com 36 jogadores com vínculo para 2026. Da totalidade, 13 foram emprestados, mas retornam ao clube ao fim deste ano. Confira a lista aqui.

Do time considerado titular, por exemplo, nomes como Rafael Thyere, Ramon Menezes, Matheus Alexandre, Rivera, Zé Lucas, Lucas Lima e Matheusinho têm contrato com o Leão. Outras peças consideradas importantes como Igor Cariús, Sérgio Oliveira e Chrystian Barletta também possuem vínculo.

Próximo jogo

Com a corda no pescoço, o Sport volta a entrar em campo neste sábado (8). Pela 33ª rodada, o Rubro-negro recebe o Atlético-MG, às 16h, na Ilha do Retiro, em final de semana que pode decretar a queda leonina para a Série B do Brasileiro.

