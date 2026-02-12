A- A+

"Não é um grande clube": Ex-técnico do Tottenham detona equipe após demissão de sucessor

Demitido pelo Tottenham no verão passado, semanas depois de encerrar um jejum de 17 anos sem títulos ao conquistar a Liga Europa, o técnico Ange Postecoglou voltou a criticar publicamente o clube inglês.



Em entrevista ao podcast The Overlap, concedida na quinta-feira — um dia após seu sucessor, Thomas Frank, também ser dispensado —, o australiano afirmou que os Spurs “não são um grande clube” e questionou a estratégia esportiva e financeira adotada nas últimas temporadas.

Postecoglou detalhou o que considera entraves estruturais da equipe londrina, apesar dos avanços fora de campo. “Obviamente, eles construíram um estádio inacreditável, instalações de treinamento inacreditáveis”, disse. “Mas quando você olha para os gastos, particularmente na estrutura salarial, eles não são um grande clube. Eu percebi isso porque, quando estávamos tentando contratar jogadores, não estávamos no mercado para esses atletas.”





O treinador também abordou a fama de “Spursy”, termo usado por torcedores rivais para ironizar a dificuldade do Tottenham em manter regularidade e conquistar títulos. Questionado pelo ex-zagueiro do Liverpool Jamie Carragher sobre a falta de confiança do clube, Postecoglou repetiu a expressão e afirmou que a mentalidade era “100%” um problema.

“Era isso que eu estava tentando quebrar”, explicou. “Essa coisa toda de ganhar algo no meu segundo ano, eu estava fazendo isso pelo clube. Ninguém internamente ousaria dizer isso porque estavam com medo demais, tinham chegado perto algumas vezes. Aí você quebra isso ganhando algo e o que faz? Você rasga tudo e começa de novo. Essa é a curiosidade: o que você está tentando alcançar?”

Durante a conversa, Postecoglou revelou ainda que, após a primeira temporada — quando o Tottenham terminou a Premier League na quinta colocação —, tentou reforçar o elenco com nomes consolidados da liga inglesa, mas esbarrou em limitações financeiras. Segundo ele, o objetivo era dar um salto competitivo imediato.

“No fim do meu primeiro ano, quando terminamos em quinto, para mim era: ok, como você sai do quinto lugar para realmente brigar? Bem, tínhamos que contratar jogadores protagonistas da Premier League”, afirmou. “Mas terminar em quinto naquele ano não nos levou à Liga dos Campeões, não tínhamos o dinheiro. Então acabamos contratando Dom Solanke... Eu estava muito interessado nele, eu realmente gostava dele. Depois, três adolescentes.”

Os jovens citados foram Archie Gray, Wilson Odobert e Lucas Bergvall. Para Postecoglou, embora promissores, eles não representavam o salto de qualidade necessário naquele momento. “Eu estava olhando para Pedro Neto, Bryan Mbeumo e Antoine Semenyo naquela época, Marc Guéhi, porque eu disse que precisamos... Se vamos sair do quinto lugar para lá, é isso que os outros grandes clubes fariam naquele momento.”

O treinador fez questão de elogiar os reforços mais jovens, mas reforçou sua tese de que a estratégia comprometeu a evolução imediata da equipe. “E esses três adolescentes são jovens jogadores excepcionais. Jovens brilhantes. Acho que serão grandes jogadores para o Tottenham, mas eles não vão levar você do quinto para o quarto lugar na tabela.”

As declarações reacendem o debate sobre o planejamento esportivo do Tottenham, que, apesar da conquista continental recente, segue em busca de estabilidade dentro e fora de campo.

