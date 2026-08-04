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FUTEBOL INTERNACIONAL

"Não entendo nada de política", diz Ferran Torres após polêmica com boné associado a Trump

Atacante da seleção espanhola afirma que frase usada durante festa do título da Copa fazia referência apenas à conquista do Mundial, após repercussão por associação com Donald Trump e o partido Vox

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Ferran Torres utilizando boné com o slogan associado a TrumpFerran Torres utilizando boné com o slogan associado a Trump - Foto: Reprodução / X

O atacante Ferran Torres voltou a comentar a polêmica envolvendo o boné utilizado durante as comemorações do título da Copa do Mundo de 2026 pela seleção da Espanha.

Após ser alvo de críticas nas redes sociais por usar um acessório com a frase "Make Spain Great Again" ("Torne a Espanha grande novamente"), o jogador afirmou que a escolha não teve qualquer motivação política.

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Em entrevista à CNN, o atacante do Barcelona disse que a mensagem fazia referência apenas ao retorno da Espanha ao topo do futebol mundial e negou qualquer relação com movimentos políticos.

— Foi um momento engraçado, mas não teve nada a ver com política. Sinceramente, não entendo nada de política. Era apenas para ver a Espanha no topo novamente, conquistando a Copa do Mundo. Não tem nada a ver com política ou qualquer outra coisa — afirmou.

 

Ferran Torres com a taça da Copa do MundoFerran Torres com a taça da Copa do Mundo. Foto: Oscar Del Pozo / AFP

A repercussão começou durante a festa da seleção espanhola pelas ruas de Madri. Ferran apareceu usando um boné vermelho estampado com a frase "Make Spain Great Again", imediatamente associada ao slogan "Make America Great Again" (MAGA), utilizado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em suas campanhas eleitorais.

 

 

Na Espanha, a expressão também foi adotada nos últimos anos pelo Vox, partido de direita liderado por Santiago Abascal, o que ampliou a repercussão do episódio e gerou debates nas redes sociais sobre uma possível manifestação política do jogador.

As imagens rapidamente viralizaram e dividiram opiniões entre torcedores e comentaristas. Diante da repercussão, Ferran optou por esclarecer que desconhecia o contexto político da frase e que sua intenção era apenas celebrar a conquista da Copa do Mundo.

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