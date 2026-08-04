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FUTEBOL INTERNACIONAL "Não entendo nada de política", diz Ferran Torres após polêmica com boné associado a Trump Atacante da seleção espanhola afirma que frase usada durante festa do título da Copa fazia referência apenas à conquista do Mundial, após repercussão por associação com Donald Trump e o partido Vox

O atacante Ferran Torres voltou a comentar a polêmica envolvendo o boné utilizado durante as comemorações do título da Copa do Mundo de 2026 pela seleção da Espanha.



Após ser alvo de críticas nas redes sociais por usar um acessório com a frase "Make Spain Great Again" ("Torne a Espanha grande novamente"), o jogador afirmou que a escolha não teve qualquer motivação política.

Em entrevista à CNN, o atacante do Barcelona disse que a mensagem fazia referência apenas ao retorno da Espanha ao topo do futebol mundial e negou qualquer relação com movimentos políticos.

— Foi um momento engraçado, mas não teve nada a ver com política. Sinceramente, não entendo nada de política. Era apenas para ver a Espanha no topo novamente, conquistando a Copa do Mundo. Não tem nada a ver com política ou qualquer outra coisa — afirmou.





Ferran Torres com a taça da Copa do Mundo. Foto: Oscar Del Pozo / AFP

A repercussão começou durante a festa da seleção espanhola pelas ruas de Madri. Ferran apareceu usando um boné vermelho estampado com a frase "Make Spain Great Again", imediatamente associada ao slogan "Make America Great Again" (MAGA), utilizado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em suas campanhas eleitorais.

Ferran Torres, autor do gol do título contra a Argentina, estava com um boné escrito



“Make Spain Great Again”



pic.twitter.com/SCY8zttgDC — DataFut (@DataFutebol) July 20, 2026

Na Espanha, a expressão também foi adotada nos últimos anos pelo Vox, partido de direita liderado por Santiago Abascal, o que ampliou a repercussão do episódio e gerou debates nas redes sociais sobre uma possível manifestação política do jogador.

As imagens rapidamente viralizaram e dividiram opiniões entre torcedores e comentaristas. Diante da repercussão, Ferran optou por esclarecer que desconhecia o contexto político da frase e que sua intenção era apenas celebrar a conquista da Copa do Mundo.

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