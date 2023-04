"Não existe fracasso nos esportes", Antetokounmpo refletiu sobre vitórias e derrotas no esporte

A- A+

Nesta última quarta-feira (27), o Milwaukee Bucks perdeu em casa por 128x126, na prorrogação, para o Miami Heat, e dessa forma está eliminado ainda na primeira rodada dos Playoffs da NBA, pelo placar agregado de 4x1. Na coletiva pós-jogo, o astro dos Bucks, o grego Giannis Antetokounmpo quando questionado se a temporada foi um fracasso, deixou uma reflexão necessária sobre os esportes.

"Você está me perguntando a mesma coisa do ano passado, Eric (repórter). Você é promovido no seu trabalho todos os anos ? Não, certo ? Todo ano você trabalha em busca de algo, em busca de um objetivo. Que é conseguir uma promoção no trabalho, cuidar da sua família, prover uma casa para eles ou cuidar dos seus pais. Você trabalha em busca de um objetivo, não é um fracasso. São passos em busca do sucesso", disse o pivô.

Na sequência, Giannis utilizou o exemplo do jogador que por muitos é considerado como o melhor de todos os tempo. "Michael Jordan jogou por 15 anos. Foi campeão seis vezes, os outros nove anos foram de fracassos?".

"Não existe fracasso nos esportes. Existe dias bons e dias ruins. Tem dias que você pode ter sucesso e outros não. Há dias que é a sua vez, e outros que não são. O esporte é sobre isso, você não vence sempre, outras pessoas que vão. Neste ano outras pessoas que vão ganhar. Isso é simples", refletiu Giannis.

"Nós vamos voltar na próxima temporada, tentar ser melhor, tentar construir bons hábitos, jogar melhor, evitar atuar mal por dez dias seguidos e talvez ser campeão. Durante 50 anos, de 1971 a 2021, onde não fomos campeões alguma vez, foram anos de fracasso ? Não, não foram. São os passos até chegar lá e conseguimos ser campeões uma vez (2021) e esperamos conseguir outra vez", afirmou Antetokounmpo sobre o objetivo da próxima temporada.

"Alguns dias é sua vez, em outros, não. O esporte é sobre isso. Você não vence sempre"



Simplesmente Giannis dando uma AULA sobre humildade e profissionalismo pic.twitter.com/OY217RAxZP — NBA Brasil (@NBABrasil) April 27, 2023

Desde a chegada do treinador Mike Budenholzer em 2018 e do crescimento de Giannis, os Bucks figuram entre os melhores times da liga. Na atual temporada, o time de Milwaukee terminou em primeiro no lado leste, na temporada regular e teve a melhor campanha geral. Contudo, o time não atuou bem diante do Miami Heat, comandado por um inspirado Jimmy Butler.

Veja também

Campeonato Inglês Newcastle afunda Everton e se consolida em 3º; United fica no empate com Tottenham