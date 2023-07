Não foi só Everton Ribeiro: veja antes e depois de jogadores que fizeram transplante capilar

A- A+

Recentemente, o meio-campista Everton Ribeiro, do Flamengo, revelou, em suas redes sociais, que realizou um transplante capilar, definido por ele como “bem-sucedido”, e agora ele mesmo se define como um “ex-calvo”. Contudo, o jogador de 34 anos não é o único atleta ou ex-atleta a realizar o procedimento.

Cada vez mais popular no Brasil e no mundo, o transplante capilar também vem ganhando espaço no meio esportivo. Vários jogadores estão buscando tratamentos para valorizar o visual com os cabelos. Entre os nomes do futebol, além do Éverton Ribeiro, estão o goleiro Ter Stegen, do Barcelona, e o meio-campista, Pjanic, do Sharjah, dos Emirados Árabes.

Os jogadores que já estão aposentados também aproveitam para investir em seus cabelos. É o caso de Edmundo e Fernando Prass, ex-Vasco e Palmeiras, de Wayne Rooney, ex-jogador do Manchester United e da seleção inglesa, e David Beckham, ex-atleta do Real Madrid. Confira o antes e depois destes craques:

Ter Stegen (Barcelona)

Ter Stegen, do Barcelona, fez transplante capilar (Foto: Reprodução)

Pjanic (Sharjah)

Pjanic, ex-Barcelona, também fez o procedimento (Foto:Rprodução)

Fernando Prass (Ex-Vasco e Palmeiras)

Fernando Prass também realizou o procedimento (Foto: Reprodução)

Edmundo (Ex-Vasco e Palmeiras)

Edmundo também realizou o transplante capilar (Foto:Reprodução)

Rooney (Ex-Manchester United)

Wayne Rooney fez o procedimento enquanto ainda era jogador (Foto: AFP PHOTO/ANDREW YATES e Reprodução)

Beckham (Ex-Seleção Inglesa)

Beckham também realizou o procedimento (Foto:AFP PHOTO / GLYN KIRK e Nicolas TUCAT / AFP)

