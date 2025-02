A- A+

VIOLÊNCIA NO FUTEBOL "Não há condição para que jogos sejam feitos com torcida", diz secretário sobre punição a Santa Cruz Determinação vale tanto para partidas do Campeonato Pernambucano, quanto da Copa do Nordeste

Em coletiva de imprensa no Recife, na noite deste sábado (1º), o secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro de Carvalho, explicou como vai funcionar a proibição de torcida dos próximos cinco jogos do Sport e do Santa Cruz.

A determinação vale tanto para partidas do Campeonato Pernambucano, quanto da Copa do Nordeste. Alessandro disse não haver condição para jogos dos dois times com a presença de público.

"A portaria da Secretaria de Defesa Social diz que não há condição de segurança no momento para que jogos do Santa Cruz e do Sport sejam feitos com torcida. Isso vale para o Campeonato Pernambucano, para a Copa do Nordeste, para o jogo que for organizado pela Federação Pernambucana ou Confederação [Brasileira de Futebol]. São cinco jogos para cada um dos times sejam entre eles ou contra outros times", disse Alessandro.

O Sport tem partida marcada contra o Fortaleza, na Ilha do Retiro, na próxima terça-feira (4), pelo torneio regional. Já o Santa Cruz só entra em campo no Arruda como mandante em 16 de fevereiro, contra o Central.

