"Não hesitei", comenta Chico sobre sentimento de retornar ao Sport após três meses no Novorizontino

Aos 25 anos, o zagueiro Chico foi oficialmente apresentado em sua volta ao Sport para a disputa da Série B nesta segunda-feira (15), no Centro de Treinamento José de Andrade Médicis. O atleta, formado nas categorias de base rubro-negra, teve uma pausa na relação com o Leão durante três meses enquanto defendeu o Novorizontino. O defensor se mostrou motivado para a sequência da temporada.

"Eu me vejo muito feliz hoje. Tive a oportunidade de jogar um campeonato de alto nível [Paulistão] nesses três meses. Agregou muito para mim como jogador Foi um clube [Novorizontino] que me deu total confiança de exercer o meu futebol dentro de campo. Eu volto com outra maturidade, outra cabeça para ajudar o clube. Estou feliz de voltar para casa e com certeza temos muito para escrever na história do Sport conseguindo esse acesso à Série A", comentou Chico sobre seu sentimento em retornar ao Leão.

O empréstimo de Chico ao Novorizontino previa um vínculo até o final de 2024, porém, com as boas atuações do zagueiro, o Sport solicitou seu retorno. Foram 13 partidas disputadas na equipe paulista que chegou até a semifinal do Estadual. O jogador afirmou que não pensou duas vezes quando receber o contato do Leão.



"Foi um sentimento de felicidade. Eu não hesitei em nenhum segundo. Quando recebi a ligação, fiquei feliz demais. Sou criado aqui, tenho muitas coisas a conquistar ainda. Não queria ter saído assim e deixar tudo para trás. Volto com uma motivação nova de ajudar fora, mas também dentro de campo. Eu tenho traçado como objetivo me firmar dentro de campo no Sport".

Nos três meses que Chico ficou longe da Ilha do Retiro, o Sport firmou um novo companheiro de zaga do capitão Rafael Thyere. O experiente Luciano Castán é um dos jogadores que mais atuaram sob o comando do técnico Mariano Soso com 21 partidas disputadas. O defensor formado na base rubro-negra chegou motivado para disputar uma vaga no time titular e se colocou à disposição para atuar em mais de uma posição.

"Acredito que eu chego para agregar o grupo. São dois zagueiros titulares e outros na reserva que são grandes jogadores também. Essa disputa sadia que a gente tem no dia a dia eleva o nível de todos. Essa parte de oportunidade fica para o nosso treinador e acredito que só preciso dar o meu melhor, trabalhar nos treinos e quando tiver a oportunidade nos jogos mostrar meu futebol para que, enfim, surja alguma oportunidade de ser titular. Mas acredito que só quem tem a ganhar é o clube, no final todos vão ganhar quando tiver o tão sonhado acesso. Eu também tenho pré-disposição a jogar [na lateral-esquerda]. Atuei numa formação no Novorizontino com três zagueiros, eu consigo fazer essas duas funções e se o professor precisar eu vou estar à disposição tranquilamente", finalizou o zagueiro.

