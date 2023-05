A- A+

VIOLÊNCIA Jovem morre após ser espancado por integrantes de torcida organizada em Olinda Torcedor do Santa Cruz estava a caminho do Arruda

Um jovem de 21 anos morreu após ser atacado por integrantes de uma torcida rival em Olinda, no domingo (21). Lucas Gabriel era torcedor do Santa Cruz e estava a caminho do Estádio do Arruda, onde o Tricolor enfrentou o Campinense em partida válida pela terceira rodada da Série D.

Antes da partida, o ônibus em que a vítima estava foi abordado por integrantes de uma torcida organizada no bairro de Salgadinho, em Olinda. Após um confronto na PE-15, Lucas foi espancado e socorrido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade Tabajara, também em Olinda. O jovem não resistiu e faleceu.



Em contato com a Folha de Pernambuco, Marcos Roberto, tio da vítima, garantiu que o sobrinho não fazia parte de nenhuma torcida organizada e que estava apenas fazendo o seu trajeto para o estádio.



Marcos Roberto ainda criticou o serviço de atendimento médico da UPA de Tabajara. "O atandimento médico demorou muito. Os médicos chegaram e eles não liberaram o meu sobrinho para ir para o Hospital da Restauração", revelou.



A gestão da UPA de Olinda afirmou que o atendimento foi feito da melhor forma possível e que, por conta da gravidade do caso, não houve possibilidade de transferência para o HR. Confira a nota na íntegra:



"Sobre o caso do paciente vítima de agressão ocorrido ontem (21.05), a gestão da UPA de Olinda esclarece que o jovem chegou à unidade em estado grave, recebendo toda a assistência necessária, com transferência prevista para o Hospital da Restauração. Porém, devido à gravidade do quadro, por estar instável, não houve possibilidade de transferir. O paciente evoluiu com parada cardiorrespiratória, vindo a óbito"

"Em tempo, a gestão ressalta que o atendimento na sala vermelha, onde o jovem estava, é realizado por três médicos, tendo sendo um médico presente, garantindo a assistência do paciente. Havendo necessidade de remoção para outra unidade de saúde, o paciente deve ser acompanhado por um dos médicos"





Sobre a briga no Complexo de Salgadinho, a Polícia Militar informou que foi acionada para uma ocorrência, mas, ao chegar ao local, não encontrou resquícios da confusão. "As guarnições empenhadas fizeram rondas na região e nada localizaram. Caberá a Polícia Civil conduzir as investigações para identificar a real motivação e a autoria do crime", diz a corporação em nota.



Já a Polícia Civil afirmou que foi instaurado um inquérito policial para apurar os fatos e identificar a autoria do crime.



Ao longo do domingo (21), diversos confrontos entre torcidas organizadas foram registrados na Região Metropolitana do Recife (RMR). Vídeos de brigas na Avenida Abdias de Carvalho e em outros pontos foram compartilhados nas redes sociais.



No Instagram, perfis ligados à divulgação de conteúdos relacionados às TOs chegaram a compartilhar registros da agressão a Lucas

Veja também

Santa Cruz Felipe Conceição enaltece torcida e explica queda física do Santa Cruz no segundo tempo