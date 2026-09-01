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Futebol Internacional "Não me incomoda", diz Gabriel Jesus sobre ser "plano B" de Julián Álvarez Atacante brasileiro deixou o Arsenal e foi oficializado pelo Barcelona nesta terça-feira (1º) com contrato até 2029

O atacante brasileiro Gabriel Jesus afirmou nesta terça-feira (1º) que não se incomoda em ser apontado como um "plano B" para o Barcelona, depois que o clube catalão não conseguiu fechar a contratação do argentino Julián Álvarez.

"Isso não me incomoda, não me ofende", afirmou Gabriel em sua apresentação como novo jogador do Barça.

"Fico chateado quando não jogo futebol", acrescentou o jogador, que assinou contrato até 2029, depois de deixar o Arsenal, faltando poucas horas para o fechamento da janela de transferências.

A opção por Gabriel Jesus no Barcelona surgiu de última hora, após o Atlético de Madrid se recusar a negociar Julián Álvarez, principal alvo do clube catalão no mercado.

O atacante brasileiro disse que está "muito animado" para sua nova etapa como jogador do Barça e deixou claro que seus problemas no joelho já estão no passado.

Welcome to Barça, Gabriel Jesus! pic.twitter.com/SXAI4VzZnH — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2026

"Estou muito bem fisicamente. O joelho já não é um problema,aconteceu há um ano e meio, eu me recuperei muito bem e voltei a jogar em alto nível pelo Arsenal", afirmou.

Gabriel Jesus voltou aos gramados na temporada passada depois de uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo sofrida em janeiro de 2025.

Gabriel Jesus’ first words as a Barça player. pic.twitter.com/CJmffT60lL — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2026

O jogador reiterou que a perda de espaço no Arsenal se deveu mais a decisões técnicas do que a problemas físicos.

"Todo o meu corpo está bem. Estou pronto para dar tudo de mim, como sempre fiz ao longo da minha carreira", acrescentou.

Gabriel Jesus admitiu que aceitou uma redução salarial "significativa" para realizar o sonho de jogar no Barcelona e agradeceu à diretoria 'blaugrana' pelo "grande esforço" para realizar sua contratação.

O jogador ainda não conversou com o técnico Hansi Flick sobre o que se espera dele, mas deixou claro que pode jogar em todos os setores do ataque.

"Minha posição atual é a de atacante [centroavante], mas joguei muito, acho que cerca de 30% ou 40% da minha carreira, por fora também", explicou.

Gabriel Jesus relembrou que teve a oportunidade se transferir para o Barcelona há dez anos, "mas a vida me levou por outro caminho, e agora que posso estar aqui, é um sonho".

When instinct calls, you answer. pic.twitter.com/BgZktIcJ17 — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2026

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