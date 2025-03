"Não pode acontecer", diz Marquinhos sobre goleada sofrida pelo Brasil

A- A+

Coube ao zagueiro e capitão da Seleção Brasileira, Marquinhos, conceder entrevista no gramado após a goleada sofrida por 4x1, diante da Argentina, nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. O defensor pediu desculpas pelo resultado e citou que a hora é de “dividir a culpa” ao lado do técnico Dorival Júnior.





“Pós-jogo é difícil falar. É lamentar. Uma derrota que dói muito, num clássico como esse e na casa deles. Começamos o jogo muito mal, muito abaixo do que podemos fazer. Eles estão numa rotação de confiança e de trabalho muito grande. Souberam ser inteligentes. A culpa não é só do professor. É dos jogadores. Isso que fizemos aqui não pode acontecer mais uma vez”, citou, em entrevista à TV Globo.

“Sabemos que o torcedor está triste. Pedimos tranquilidade neste momento. Vamos levantar a cabeça trabalhando. Eles também estavam em uma situação difícil e saíram. Com a força do nosso trabalho, iremos sair dessa situação difícil”, completou.

O defensor também evitou falar sobre a possibilidade de mudança no comando técnico do Brasil e citou que o peso da derrota deve ser dividido por todos e não apenas pelo treinador Dorival Júnior.

“Futebol não existe uma fórmula secreta que você vai fazer uma escolha e vai dar certo. É muito difícil falar só do Dorival. Nós todos podemos fazer melhor. Temos que dividir a culpa. É entender o momento, ter humildade. Não estamos em alto nível. Com tranquilidade, creio que vamos tirar nossas cartas da manga e sair dessa situação juntos”, frisou.

