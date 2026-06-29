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Futebol "Não podemos impedir os erros, mas podemos saber como sair deles", disse Carlo Ancelotti Treinador saiu em defesa de Casemiro e apontou que Seleção fez "jogo mais completo" até o momento na Copa do Mundo

O volante Casemiro foi um dos jogadores mais criticados pela torcida no primeiro tempo contra o Japão ,que terminou com derrota parcial por 1x0, pela segunda fase da Copa do Mundo. Ainda assim, o técnico Carlo Ancelotti apostou na manutenção do volante e foi premiado com o gol de empate. Na avaliação do italiano, o jogador não teve culpa no gol dos japoneses e teve boa atuação.

“Não acho que o gol foi um erro de Casemiro. Falhamos na saída. Ele atuou muito bem”, afirmou. “O futebol tem erros. Não se pode impedir isso porque ninguém é perfeito, mas podemos saber como sair dos erros. A equipe fez isso bem na segunda parte. Nunca pensamos que não podíamos empatar. O sofrimento é normal, como é normal o alívio”, completou.

Segundo Ancelotti, o Brasil fez “o jogo mais completo” até o momento na Copa. Na próxima fase, a Seleção pegará o ganhador do embate entre Costa do Marfim e Noruega, que jogam nesta terça-feira (30).

“Foi o nosso jogo mais completo. Tivemos mais problemas na primeira parte para buscar oportunidades porque o Japão estava bem fechado atrás. Tentamos mais cruzamentos, presença na área. Foi uma evolução. Tivemos problemas, mas solucionamos na segunda parte. Estamos fortes porque sabemos que seguimos um caminho para melhorar. Vamos descansar também porque é muito importante e agora vamos ver quem será o próximo rival”, declarou.

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