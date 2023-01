"Não podemos mais errar", diz Michel Douglas após empate em amistoso

A- A+

O empate em 2x2 com o Maguary, no Arruda, no último amistoso do Santa Cruz antes da estreia oficial na temporada 2023, quinta (5), contra o Caucaia/CE, no mesmo local, pela primeira fase da pré-Copa do Nordeste, não foi o resultado que os tricolores almejavam. Tanto pelas falhas defensivas que originaram os gols do adversário como pelos erros na frente. Ainda assim, o atacante Michel Douglas acredita que o duelo serviu para a Cobra Coral corrigir as falhas e chegar mais forte para a primeira decisão do ano.

“Jogo-treino serve para ajuste. Bom para atleta, melhor ainda para treinador. Acho que no último faltou mais da gente, de querer mais a vitória. A equipe que enfrentamos era qualificada, vinha atuando. Erramos quando podíamos errar. Agora não podemos mais. O Caucaia é uma equipe boa. Temos de focar no jogo e saber que a obrigação nossa é passar porque isso vai ajudar o clube durante o ano”, afirmou.

O jogo também será o primeiro grande teste do técnico Ranielle Ribeiro. Caso saia derrotada, o Santa Cruz estará fora da fase de grupos da Copa do Nordeste, perdendo a possibilidade de ganhar uma verba importante para o restante da temporada.

“Ranielle é um cara inteligente. Entendemos bem o que ele passa para gente. No amistoso, não foi o jogo que gostaríamos de ter feito, mas sabemos que nossa equipe não é aquilo. Foi bom ter acontecido isso porque temos os próximos dias para consertar os erros e estar bem afiado na quinta”, declarou.

Veja também

Futebol Cristiano Ronaldo chega à Arábia Saudita para se apresentar no Al-Nassr