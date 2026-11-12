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TÊNIS 'Não podia nem me mexer', revela Sinner sobre sua lesão Vice-campeão do Grand Slam londrino, o alemão Alexander Zverev aproveitou a ausência do italiano para destroná-lo do posto de número 1 do mundo

Fora do ATP Finals, torneio do qual é o atual bicampeão, o tenista italiano Jannik Sinner revelou que passou dias "difíceis", nos quais mal podia se mexer, durante seu longo período afastado devido a uma lesão no joelho direito.

Sinner, que não joga desde que foi campeão de Wimbledon, no dia 12 de julho, encerrou prematuramente sua temporada de 2026 devido a uma tendinopatia no joelho direito e a uma inflamação ao redor da banda iliotibial.

Vice-campeão do Grand Slam londrino, o alemão Alexander Zverev aproveitou a ausência do italiano para destroná-lo do posto de número 1 do mundo.

"Tive dias em que não sentia nada e conseguia jogar sem nenhum problema, e outros em que não podia nem me mexer", explicou Sinner em um vídeo publicado na noite de quarta-feira (11) no YouTube.

"A pior parte da lesão, para mim, é que não consigo competir, não consigo jogar tênis. Até a minha vida fora do tênis está um pouco mais limitada, pelo simples fato de que não posso fazer as coisas de que realmente gosto, pois quero proteger meu joelho o máximo possível", acrescentou.





Campeão de Wimbledon e de cinco Masters 1000 consecutivos (Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madri e Roma), o italiano de 25 anos admitiu que "é difícil ver os outros tenistas jogarem" sem poder enfrentá-los.

"Principalmente porque a temporada que tive foi incrível até o momento em que tudo aconteceu. Passei de uma temporada muito positiva para um final de temporada muito difícil, embora tenha tido muito sucesso", explicou.

No vídeo, ele também revela que passou por uma cirurgia nas amígdalas durante sua pausa forçada e que, como consequência, perdeu "muito peso".

Sinner deve retornar às quadras em um torneio amistoso no final de dezembro, na Arábia Saudita.

A partir de agora, ele terá em sua equipe, além de seu treinador de longa data Simone Vagnozzi, o sueco Magnus Norman, ex-número 2 do mundo, que substituirá o australiano Darren Cahill, com quem trabalhava desde 2022.

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