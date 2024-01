"Não podia ser melhor", diz Kauan após fazer o primeiro gol do Náutico em 2024

A- A+

O Náutico começou o ano de 2024 com o pé direito. E não foi apenas o time que iniciou bem a nova temporada. O meia-atacante Kauan aproveitou a oportunidade como titular e marcou o primeiro gol alvirrubro que abriu os caminhos para a vitória diante do Flamengo de Arcoverde, no último domingo (14). O jogador ressaltou a importância de fazer uma boa partida próximo ao torcerdor.

"É um momento importante. Já é importante estrear bem, com vitória, para o grupo. Para mim, estrear fazendo gol foi maravilhoso. Não podia ser melhor. É uma sensação muito boa estrear com vitória e o apoio da torcida. É bom ver os torcedores comparecendo, que seja assim durante todo o ano", analisou.

Com apenas 21 anos, Kauan é um dos mais de 20 reforços contratados pelo Náutico para a nova temporada. De acordo com o atleta, estrear o Campeonato Pernambucano com um gol e vitória gerou confiança.

"Todo mundo sabe que quando se trata de estreia bate um pouco de nervosismo e ansiedade de querer tudo que está sendo treinado em prática. Tem a ansiedade de fazer o primeiro gol do campeonato. Tudo isso faz parte. Mas com uma boa vitória diante da torcida gera muita confiança para o campeonato", afirmou.

O Náutico já se prepara para enfrentar o Afogados nesta quinta-feira (18). A partida vai acontecer no estádio Vianão, em Afogados da Ingazeira- sertão pernambucano.

Jogadores regularizados

O Náutico teve nesta segunda-feira (15) novidades no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Os atacantes Paulo Sérgio e Leandro Barcia, que ficaram de fora da estreia, foram regularizados e estão à disposição do técnico Allan Aal.



