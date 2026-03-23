A- A+

Náutico "Não posso abrir precedente", justifica técnico do Náutico sobre ausência de Paulo Sérgio Camisa 9 não foi relacionado para encarar o Criciúma, após imbróglio sobre negociação com Cuiabá e pedido de aumento

O atacante Paulo Sérgio voltou a ser tema em coletiva de imprensa com Hélio dos Anjos. Desta vez, o treinador teve que explicar a ausência do jogador, na derrota por 1x0 para o Criciúma, domingo (22), nos Aflitos, pela primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Na última sexta-feira (20), o treinador alvirrubro mostrou-se incomodado com a negociação do centroavante com o Cuiabá. Ademais, Hélio afirmou que o empresário de Paulo Sérgio procurou o Náutico pedindo um aumento salarial para o camisa 9. Passado o imbróglio, o técnico garantiu que conta com o jogador para a sequência da Segundona. No entanto, não relacionar o atleta para a partida foi uma forma de não abrir "precedente".

"Paulo está no grupo. Não foi Hélio dos Anjos que noticiou o problema do Paulo. Quem colocou publicamente que o Paulo tinha uma proposta, eu tenho certeza que foi o agente dele. Vocês podem ter certeza que nossas coisas internas nós não temos interesse em colocar externamente. A entrevista que dei sobre o assunto foi da posição do clube", enfatizou.

"Eu quero esquecer isso. O Paulo faz parte do grupo. Só que eu acho que não tinha como o Paulo estar em campo hoje (domingo). São episódios, são situações. Eu tenho 40 pessoas, 60 pessoas para controlar. Não posso abrir precedente. O clube não pode abrir precedente, porque todo mundo tem contrato. Já pensou se toda vez que o time ganhar, um jogador bater na porta do presidente querendo aumento? Temos que ter uma linha de trabalho. O Paulo foi de uma importância muito grande ano passado, só que eu sempre cobrei do Paulo minutagem", pontuou.

Sem Paulo Sérgio no último domingo, Hélio dos Anjos improvisou Vinícius na função de centroavante, mas o camisa 7 pouco conseguiu ajudar o Timbu. Recém-contratado, o atacante Derek ainda não foi regularizado e não está à disposição para entrar em campo.

O Náutico volta a entrar em campo apenas no dia 1º de abril, uma quarta-feira. Na ocasião, vai até Goiânia, onde visita o Atlético-GO, às 19h, no Estádio Antônio Accioly, pela segunda rodada da Série B.

Veja também