"Não posso abrir precedente", justifica técnico do Náutico sobre ausência de Paulo Sérgio
Camisa 9 não foi relacionado para encarar o Criciúma, após imbróglio sobre negociação com Cuiabá e pedido de aumento
O atacante Paulo Sérgio voltou a ser tema em coletiva de imprensa com Hélio dos Anjos. Desta vez, o treinador teve que explicar a ausência do jogador, na derrota por 1x0 para o Criciúma, domingo (22), nos Aflitos, pela primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
Na última sexta-feira (20), o treinador alvirrubro mostrou-se incomodado com a negociação do centroavante com o Cuiabá. Ademais, Hélio afirmou que o empresário de Paulo Sérgio procurou o Náutico pedindo um aumento salarial para o camisa 9. Passado o imbróglio, o técnico garantiu que conta com o jogador para a sequência da Segundona. No entanto, não relacionar o atleta para a partida foi uma forma de não abrir "precedente".
"Paulo está no grupo. Não foi Hélio dos Anjos que noticiou o problema do Paulo. Quem colocou publicamente que o Paulo tinha uma proposta, eu tenho certeza que foi o agente dele. Vocês podem ter certeza que nossas coisas internas nós não temos interesse em colocar externamente. A entrevista que dei sobre o assunto foi da posição do clube", enfatizou.
"Eu quero esquecer isso. O Paulo faz parte do grupo. Só que eu acho que não tinha como o Paulo estar em campo hoje (domingo). São episódios, são situações. Eu tenho 40 pessoas, 60 pessoas para controlar. Não posso abrir precedente. O clube não pode abrir precedente, porque todo mundo tem contrato. Já pensou se toda vez que o time ganhar, um jogador bater na porta do presidente querendo aumento? Temos que ter uma linha de trabalho. O Paulo foi de uma importância muito grande ano passado, só que eu sempre cobrei do Paulo minutagem", pontuou.
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Sem Paulo Sérgio no último domingo, Hélio dos Anjos improvisou Vinícius na função de centroavante, mas o camisa 7 pouco conseguiu ajudar o Timbu. Recém-contratado, o atacante Derek ainda não foi regularizado e não está à disposição para entrar em campo.
O Náutico volta a entrar em campo apenas no dia 1º de abril, uma quarta-feira. Na ocasião, vai até Goiânia, onde visita o Atlético-GO, às 19h, no Estádio Antônio Accioly, pela segunda rodada da Série B.