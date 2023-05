A- A+

Série D Na estreia da Série D, Santa Cruz bate o Iguatu-CE, no Arruda com bom público Tricolor volta a entrar em campo no domingo (14), quando visita o Potiguar, no Rio Grande do Norte

Nada melhor que estrear em casa, com o apoio do torcedor e com vitória. Este foi o roteiro do time do Santa Cruz, na noite desta segunda-feira (8), pela Série D do Campeonato Brasileiro. Diante de mais de 13 mil torcedores no Arruda, a Cobra Coral derrotou o Iguatu, do Ceará, por 1x0, pelo Grupo 3 da competição nacional. O único gol do confronto foi anotado por Pipico, no início do segundo tempo. O resultado fez o Tricolor terminar a rodada na 3ª colocação, com três pontos. Na próxima rodada, os pernambucanos vão ao Rio Grande do Norte, onde visitam o Potiguar, domingo.

Na coletiva que concedeu no final da última semana, o técnico Felipe Conceição avisou que a torcida veria um time mais intenso e propondo a partida. De fato, do apito inicial do árbitro até boa parte do primeiro tempo, o Tricolor era quem tomava conta das ações ofensivas. Principalmente apostando em algumas triangulações entre Chiquinho, Nadson e Pipico. No entanto, pecava na criatividade na hora de tirar o '10' no último terço do gramado. A melhor chegada coral aconteceu aos 21 minutos. Em duas tentativas, Chiquinho tentou acertar o gol. Na segunda, foi feliz no arremate, mas viu o goleiro Marcelo salvar o Iguatu no Arruda, tirando o grito de "uh" da torcida presente.

Apostando nos contra-ataques, a equipe cearense passou a incomodar a partir da metade da etapa inicial e foi responsável pelas chances mais perigosas. Aos 24, já havia assustado em em boa investida de Talisson Calcinha. Perto da ida para o intervalo, os visitantes tiveram outras duas grandes oportunidades desperdiçadas. Primeiro, Caxito recebeu próximo à pequena área, mas finalizou sem direção. Em seguida, Luis Soares recebeu livre na grande área, teve tempo para dominar, mas mandou para fora.

Depois de vaiar o time na descida para o vestiário, a torcida voltou a incentivar na reta complementar e não demorou para o apoio surtir efeito. Logo na primeira chegada, Fabrício acertou a trave direita de Marcelo em chute de fora da área. Como resposta, Zé Love obrigou Michael a fazer grande defesa em cabeçada no canto. No lance seguinte, contudo, brilhou a estrela do camisa 9 mandante. Lucas Silva cruzou da direita e Pipico cabeceou para definir o placar.

Na reta final do duelo, após as alterações realizadas, o Tricolor ainda ficou perto de fazer o segundo gol em duas oportunidades com Emerson Galego, que pecou no momento de concluir as jogadas.

Ficha do jogo

Santa Cruz 1

Michael; Léo Fernandes (Anderson Paulista), Ítalo Melo, Guedes e Marcos Vinícius; Pingo (Ítalo Henrique), Fabrício (Jadson) e Chiquinho; Lucas Silva (Emerson Galego), Nadson (Marcelinho) e Pipico. Técnico: Felipe Conceição.

Iguatu 0

Marcelo; Talisson Calcinha, Regineldo, Max Oliveira e Murilo; Jr Prego (Lalim), Caxito (Araçoiaba), Gleidson (Dico Quixadá) e Tiaguinho (Júlio Nascimento); Zé Love (Leonardo Reis) e Luís Soares. Técnico: Washington Luiz.

Estádio: Arruda (Recife/PE)

Árbitro: Julian Negreiros de Castro (AC)

Assistentes: José Daniel Torres de Araújo e Dhiego Cavalcanti Pereira (ambos de PE)

Gols: Pipico, aos 8' do 2T (STA)

Cartões amarelos: Lucas Silva, Ítalo Henrique (STA); Marcelo (IGU)

Público: 13.026 torcedores

Renda: R$ 226.728,00

