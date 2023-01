"Não queremos nos precipitar", fala Enderson sobre utilização de Vagner Love

A- A+

Passada a estreia no Campeonato Pernambucano com empate diante do Maguary, o Sport já se prepara para encarar o Petrolina, neste sábado (14), às 16h30, na Ilha do Retiro, pela 3ª rodada do Estadual. Para a partida, Enderson Moreira ainda não deve contar com Vagner Love no ataque rubro-negro.

De contrato renovado, o atacante se reapresentou e se juntou aos demais companheiros na última segunda-feira (9). Ciente das dificuldades da temporada, o treinador não quer queimar etapas com sua referência ofensiva.

"Não consigo responder (se ele joga) para o nosso torcedor. De iniciar o jogo, é prematuro. Se tiver uma possibilidade, é que seja uma opção, mas não queremos nos precipitar em nada. Não vamos antecipar uma situação, pois sabemos que temos uma temporada toda pela frente. Precisamos ter segurança para ele estar minimamente condicionado para o que precisa apresentar", explicou.

Contra o Maguary, Kayke foi o titular na função de centroavante. Com atuação abaixo da crítica, o atacante deu lugar ao recém-contratado Gabriel Santos, no segundo tempo.

Apesar da presença incerta do camisa 99 na lista de relacionados, Enderson fez questão de pedir a presença do torcedor no primeiro jogo do Leão em casa na temporada. Em valor promocional, o clube iniciou a comercialização dos ingressos nesta quinta-feira (12).

"Espero que a gente possa ter um bom número de torcedores, e que eles possam jogar com a gente. Sabemos que não será um temporada fácil, mas temos uma perspectiva muito boa. Esse grupo tem qualidade e condição de fazer muita coisa pelo Sport", falou o treinador.

