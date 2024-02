'Não sei mais como é vencer', diz Hamilton antes de saída da Mercedes em série sobre F-1

A- A+

O anúncio da ida de Lewis Hamilton para a Ferrari na Fórmula 1 foi considerado uma surpresa para muitos. Um dos episódios da nova temporada de "Drive to Survive" (F1: Dirigir para Viver) na Netflix, que chegou à plataforma de streaming nesta sexta-feira, mostra que a decisão do heptacampeão mundial não foi tão repentina assim.



"Não sei mais como é vencer, não lembro da sensação", diz ele nos primeiros minutos do episódio intitulado "Salto de Fé", que mostra os bastidores da renovação do contrato de Hamilton com a Mercedes. O acordo inicial, anunciado em 2023, era de que Hamilton continuaria na equipe até 2025, mas o piloto acionou uma cláusula que permitia o cumprimento de apenas metade do contrato e será companheiro de equipe de Charles Leclerc na escuderia italiana no ano que vem.



"Meu objetivo é voltar ao topo, quero vencer um campeonato outra vez, recuperar meu oitavo", diz Hamilton. A temporada 2022 foi a primeira da carreira do inglês em que ele não venceu uma corrida sequer. No ano seguinte, o mesmo se repetiu. A última vitória aconteceu em 2021, no GP da Arábia Saudita, a penúltima do campeonato marcado pela polêmica de Abu Dabi, quando Max Verstappen foi consagrado campeão.

Hamilton e o atual companheiro de equipe, George Russell, não esconderam a insatisfação com o projeto do carro da Mercedes nas últimas duas temporadas. "Quando entrei no carro em 2023, vi que era o gêmeo malvado do outro", continua Hamilton. Ele relata que pediu à equipe por mudanças no carro e avisou que a trajetória da temporada seria ruim se continuassem insistindo naquele projeto.



"Lembro que me responderam: sabemos o que estamos fazendo, você está errado. Com certeza foi um momento interessante. Eu disse: 'tá bem, vou me afastar. Não quero pisar no calo de ninguém'". Em seguida, ele revela que quando a temporada 2023 começou, chegou a ouvir da equipe: "é, talvez você esteja certo".



Em um momento de tensão do episódio - já divulgado no trailer da temporada - Hamilton conversa com Toto Wolff, chefão da Mercedes, e confessa a preocupação com o tempo que lhe resta no esporte. "Você pode continuar aqui por mais 20 anos, eu não".



Os primeiros rumores da ida para a Ferrari aparecem nesta temporada, mas são negados por Hamilton e abafados quando a renovação com a Mercedes é anunciada. Os bastidores da reviravolta certamente serão o foco da próxima temporada de "Drive to Survive", que só deve estrear no ano que vem.



ALÉM DE HAMILTON



Os outros nove episódios de Drive to Survive mostram o ressurgimento da Aston Martin no início do campeonato de 2023, a volta de Daniel Ricciardo ao grid, as brigas internas de Pierre Gasly e Esteban Ocon e outros bastidores da temporada.

