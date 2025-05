"Não sei por quanto tempo mais quero continuar jogando", diz LeBron James após eliminação dos Lakers

A- A+

Após a eliminação precoce dos Lakers na primeira rodada dos playoffs da NBA, o astro LeBron James afirmou que vai tirar um tempo para refletir sobre seu futuro no basquete. Na noite da última quarta-feira, o craque de 40 anos ainda não sabe se continuará jogando na próxima temporada e começa a cogitar a aposentadoria.

O ala de 40 anos falou com a imprensa em tom desanimado após a derrota do Los Angeles Lakers em casa por 103 a 96 diante do Minnesota Timberwolves, que fecharam a série com um placar agregado de 4 a 1.





— Não sei... Não tenho uma resposta para isso. É algo sobre o qual preciso sentar com minha família, minha esposa, meu grupo de apoio, conversar com eles e ver o que acontece. Também é uma conversa comigo mesmo sobre por quanto tempo mais quero continuar jogando (...) Veremos — respondeu LeBron James ao ser questionado sobre quantas temporadas mais pretende jogar.

‘King James’, maior pontuador da história da NBA, teve um final decepcionante em sua vigésima segunda temporada na principal liga de basquete norte-americana. O ala teve médias de 24,4 pontos, 7,8 rebotes e 8,2 assistências por partida, mas ficou novamente fora da disputa pelo quinto anel, mesmo com o inesperado reforço de Luka Doncic.

LeBron tem a opção de jogar mais uma temporada em Los Angeles, com salário de 52 milhões de dólares (cerca de R$ 295 milhões, na cotação atual), mas também pode optar por se tornar agente livre para negociar com outras franquias ou decidir pela aposentadoria.

Nesta temporada, o ala realizou o sonho de jogar ao lado de seu filho Bronny, que teve uma participação discreta como novato. Na quarta-feira, ele destacou esse feito como o maior de sua carreira.

— Esse é o primeiro, com certeza. Poder jogar o esporte que amo e fazê-lo ao lado do meu filho durante todo este ano foi uma das jornadas mais gratificantes e satisfatórias que já vivi — destacou LeBron.

Veja também