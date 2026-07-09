"Não somos influenciados por ninguém, nem por Infantino", diz chefe de arbitragem da Fifa
Chefe do Comitê de Arbitragem da Fifa saiu em defesa da atuação dos juízes na Copa do Mundo de 2026
O chefe do Comitê de Arbitragem da Fifa, Pierluigi Collina, saiu em defesa da atuação dos juízes na Copa do Mundo. O dirigente criticou os questionamentos feitos contra a integridade dos árbitros do Mundial.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por exemplo, disse que o árbitro brasileiro Raphael Claus era "suspeito". Foi o juiz o responsável por expulsar o atacante Balogun, dos Estados Unidos, na partida de 16 avos de final contra a Bósnia.
Posteriormente, o Comitê Disciplinar da Fifa suspendeu a execução do gancho automático de Balogun, de modo que o jogador entrou em campo no duelo de oitavas de final contra a Bélgica.
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O presidente da Fifa, Gianni Infantino, admitiu que recebeu uma ligação de Donald Trump sobre o "caso Balogun", mas assegurou que o Comitê Disciplinar é um órgão independente dentro da entidade que comanda o futebol mundial.
Pierluigi Collina garantiu que o Comitê não recebe interferências políticas nas decisões, assegurando o trabalho íntegro e independente do órgão.
"Quando isso acontece (se questiona a honestidade dos árbitros), pode provocar reações que resultam em ameaças contra eles e suas famílias. Isso não é aceitável", afirmou Collina em entrevista ao site da Fifa.
"Da mesma forma, ninguém pode afirmar que a arbitragem da Fifa pode ser influenciada por qualquer pessoa, nem mesmo pelo presidente Gianni Infantino. Os árbitros tomam decisões honestas e, assim como jogadores e técnicos, sempre dão o melhor de si", complementou.
Na partida entre Argentina e Egito pelas oitavas de final, a equipe africana contestou a atuação do árbitro francês François Letexier.
O juiz anulou um gol egípcio após sinalização do VAR, que apontou falta no início do ataque. Ele ainda validou um gol da Argentina, sendo que a comissão técnica do Egito cobrou uma possível falta de Julián Álvarez em Salah.
"Se uma falta for identificada na construção da jogada e for considerada como tendo impacto no gol, o VAR recomendará uma revisão em campo. Não há limite definido em relação à distância do gol ou ao tempo decorrido entre o incidente e o gol. Attia claramente pisa no pé do argentino de número 6, Lisandro Martínez", justificou o chefe de arbitragem, explicando o gol anulado do time africano.
Pierluigi Collina também comentou o gol validado da Argentina. "Pisar no pé de um adversário é falta, enquanto um defensor que toca a bola primeiro e depois faz um contato normal de jogo não cometeu infração. Novamente, um exemplo disso ocorreu no final da mesma partida. O árbitro e o VAR consideraram que houve contato normal de jogo entre o egípcio de número 10, Mohamed Salah, e o argentino de número 10, Julián Álvarez", afirmou.
"É claro que sempre haverá um elemento de subjetividade em algumas decisões, mas estamos satisfeitos com a forma como esse princípio foi aplicado ao longo do torneio", discursou.
A Federação de Futebol do Egito, por meio do mandatário Hany Abo Rida, chegou a enviar uma queixa à Fifa contra a atuação do árbitro.
O presidente pediu uma investigação sobre os lances, além da exclusão do quarteto francês das escalas de arbitragem.
"Com um número tão elevado de jogos disputados num período relativamente curto, é normal que algumas coisas não corram como o esperado", afirmou Pierluigi Collina.