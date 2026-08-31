"Não somos mais uma potência do futebol brasileiro", admite Neymar ao avaliar força do Santos
Peixe venceu o Corinthians por 1 a 0 na tarde desse domingo (30)
Neymar deixou o gramado da Neo Química Arena satisfeito com a boa apresentação e a ajuda na vitória do Santos, sobre o Corinthians, por 1 a 0, que deu um respiro na luta contra a queda no Brasileirão.
No entanto, não se iludiu com o resultado, admitiu que a batalha continua complicada e admitiu que a equipe não é mais uma potência no País.
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Nada de diminuir o Santos, porém. Na visão do camisa 10, apenas Flamengo e Palmeiras, seu próximo rival, pelas quartas de final da Copa do Brasil, quarta-feira, na Vila Belmiro, conseguem se sobressair em solo verde e amarelo.
Questionado sobre a campanha santista no Brasileirão, Neymar viu o time longe de um alívio. "Reitero o mesmo discurso que eu falei há um mês, se não me engano. Vai ser sofrido, todos os jogos, não tem jogo que a gente vai ganhar de 3, 4 a 0, não. Obviamente que vai acontecer uma hora ou outra, mas pelo que o Santos tornou, infelizmente, nós não somos mais potência do futebol brasileiro", admitiu o craque.
Grande jogo… parabéns equipe!!!— Neymar Jr (@neymarjr) August 31, 2026
Vamos Santos pic.twitter.com/o7sJaGjlmY
Neymar evitou falar o nome das potências após tratar o Palmeiras como "segunda força nacional" antes da tentativa de uma remontada na Copa do Brasil após surra de 3 a 0 no Nubank Parque que poderia ter sido ainda mais ampla.
"As potências do futebol brasileiro são dois times, e a gente sabe quais são. A gente está nos esforçando ao máximo, trabalhando todos os dias para melhorar. A torcida do Santos tem de esperar muita entrega, dedicação, todos os dias, em todos os jogos desse grupo e vamos tentar vencer o máximo possível", completou já na zona mista da Neo Química Arena.
FINAL DE CLÁSSICO E VITÓRIA DO PEIXÃO!— Santos FC (@SantosFC) August 30, 2026
O maior público da Neo Química Arena no ano foi presenteado com uma bela vitória do Maior Alvinegro do Mundo: Santos 1 a 0 no Corinthians, com gol do volante Oliva, após falta cobrada com perfeição por Neymar.
Podem levar as faixas… pic.twitter.com/Uz0WVjYkDl