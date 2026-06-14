'Não sou vidente', diz Matheus Cunha sobre chances do Brasil na Copa do Mundo
Na partida do último sábado, 13, Cunha foi acionado pelo técnico Carlo Ancelotti aos 15 minutos do segundo tempo
Após o empate do Brasil por 1 a 1 com o Marrocos na estreia da Copa do Mundo, Matheus Cunha disse 'não ser vidente' ao ser questionado sobre até onde o Brasil vai chegar no Mundial.
"Bem, não sou vidente, não trabalho com isso. Vamos fazer o nosso melhor para sermos campeões", falou o atacante do Manchester United.
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Na partida do último sábado, 13, Cunha foi acionado pelo técnico Carlo Ancelotti aos 15 minutos do segundo tempo. Ele entrou na vaga de Lucas Paquetá, mas não conseguiu ajudar a seleção a buscar o gol da virada.
O Brasil volta a campo na sexta-feira, 19, contra o Haiti. O duelo com a seleção caribenha será às 21h30 (de Brasília), no Estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia. No dia 24, a equipe brasileira fecha a primeira fase contra a Escócia, em Miami.