"Não tem e não vai ter despejo", diz Cafu sobre leilão de mansão avaliada em R$ 27 milhões

Capitão do pentacampeonato brasileiro na Copa do Mundo, o ex-jogador Cafu tem protagonizado uma série de episódios controversos relacionados ao seu atual estado financeiro.



Na última semana, o Tribunal de Justiça de São Paulo marcou para 6 de setembro o leilão da mansão onde mora, em Alphaville, bairro nobre da cidade de Barueri, no estado de São Paulo, para pagamento de dívidas com bancos e financeiras. Além disso, no fim de 2022, a Justiça chegou a expedir ordem de desocupação do imóvel. Antes, Cafu também teve bens bloqueados por conta de dívidas.

O ex-jogador, no entanto, nega a possibilidade de despejo, e garante que a mansão não será leiloada. Em entrevista ao programa Domingo Espetacular, da TV Record, Cafu afirma que não está “quebrado”, apesar das dívidas, e diz que existem acordos em andamento, sob os cuidados de seus advogados, para impedir o leilão.

Na entrevista, o ex-jogador alega, ainda, que fez “investimentos errados”, e diz que todos têm “o direito de errar”. Ele não revela, contudo, o valor estimado de suas dívidas, que afirma estarem “em negociação”.

— Muita gente falando que eu tô quebrado. Problema todos nós temos. Nunca fui de me esconder atrás de problema, sempre fui de resolver (...) Se eu tivesse a estrutura que tenho hoje e as pessoas que tenho do meu lado, talvez não teria feito as coisas erradas que fiz — diz Cafu, em entrevista à TV Record.

Cafu também se defende da suspeita de participação em esquemas de pirâmide financeira, algo que, segundo ele, é um “absurdo” e “a maior mentira do mundo”.



Em outubro de 2022, as dívidas de Cafu chegavam a R$ 11 milhões. Outros bens do ex-jogador também foram leiloados. Cafu chegou a contestar a dívida e a penhora dos imóveis, mas ele e a ex-mulher, Regina Feliciano, sua sócia na Capi-penta International Football Player Ltda, empresa de agenciamento de atletas, assinaram uma confissão de dívida hipotecando a casa onde ele mora atualmente.

A maior parte dos processos movidos contra Cafu são da Vob Cred Securitizadora S/A e seu proprietário, Valentim Osmar Barbizan. Além disso, ele tem ainda um saldo devedor de IPTU da mansão, que chega a quase R$ 43 mil. O lance mínimo para aquisição da propriedade é de R$ 10 milhões.

A mansão

Em um condomínio conhecido por abrigar casas de alto padrão, o imóvel onde vive Cafu é um dos maiores. São 3229 m² de área construída, num terreno que ocupa 2581 m² com campo de futebol e extensa área de lazer com vestiário, churrasqueira gourmet, piscina que circunda a casa, piscina coberta, sauna, jardim, espaço para festas e salão de jogos.

A casa tem seis suítes, sendo uma master, todas com banheira, na parte superior, além de varandas. Na área social, no piso inferior, tem hall, salas, escritórios, sala de troféus, sala de cinema, cozinha, área de serviço, lavado e um elevador da marca Thyssenkrupp.

Na garagem cabem oito carros e na parte de fora também tem lavanderia, sauna, academia e ala dos funcionários com outras suítes. Na sala de troféus, ele reúne camisas dos times pelos quais passou, além de troféus e medalhas, lembranças de jogos, livros, DVDs dos quais participou e a maior parte de sua história no futebol.

