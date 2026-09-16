"Não temos margem de erro", cobra Mariano Soso após derrota do Sport para o CRB no Rei Pelé

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A derrota por 2 a 1 para o CRB, no Estádio Rei Pelé, em confronto válido pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, acendeu o alerta no Sport. Com o resultado em uma disputa direta na parte de cima de tabela, o Leão estacionou na 9ª colocação, com 41 pontos.



Em entrevista coletiva realizada após a partida, o técnico Mariano Soso adotou um tom crítico sobre o rendimento da equipe e reforçou a cobrança por postura na reta final da competição.





O comandante rubro-negro reconheceu que a proposta desenhada nos treinos para o primeiro tempo em Maceió não funcionou na prática. Segundo ele, os erros individuais na troca de passes impediram o time de assumir o domínio das ações na etapa inicial.



"Principalmente, não fizemos o jogo que eu tive como planejamento. Na primeira metade, eu acho que tivemos muitos erros. O time não teve precisão para troca de passes, então, não tivemos nem domínio nem controle. Eles tiveram muita posse de bola e nossa organização não foi boa", avaliou.

Sport foi derrotado pelo CRB, no Rei Pelé. Foto: Paulo Paiva / Sport Club do Recife





Para o segundo tempo, Soso promoveu alterações no posicionamento da equipe e buscou dar maior profundidade ao setor ofensivo, com as entradas de Augusto Pucci, Fernando Sobral e Dudu Teodora nos lugares de Marcelo Ajul, Biel Fonseca e Diego Hernández, respectivamente.



No entanto, ao analisar a vulnerabilidade defensiva exposta nos gols sofridos, o comandante enfatizou que a consistência do sistema de marcação e a postura sem a bola precisam ser corrigidas com urgência para que a equipe volte a ser competitiva e possa sonhar com o acesso.



"Tem que construir um time consistente e sólido, é muito importante a organização para isso. Quando você não tem a posse de bola, tem que ser um time que a organização e os duelos impeçam e neutralizem o adversário. Temos que trabalhar muito nisso. Estruturar o time, organizar melhor os ataques e ter maior precisão nessa troca de passes para fazer desse Sport um time protagonista", declarou.

Zé Gabriel durante derrota do Sport para o CRB. Foto: Paulo Paiva / Sport Club do Recife

Questionado sobre a manutenção da base do time titular em relação ao jogo anterior, na vitória por 2 a 0 sobre a Ponte Preta, o treinador assumiu a responsabilidade pelo resultado e cobrou uma postura condizente com o "DNA" do clube.



"Eu olho como um estímulo isso [fazer o time melhorar em campo] e uma responsabilidade como treinador. Tem jogadores que agora fecharam [a partida] falando isso e com consciência. Então, temos que fazer como falamos, nós não temos margem de erro. Tem 10 jogos pela frente. O Sport é um time grande, então eu e os jogadores temos consciência disso", afirmou.



Pressionado por bons resultados nessa reta decisiva da competição, o próximo desafio do Rubro-negro na Segundona será mais um confronto direto, neste sábado (19), às 16h30, contra o vice-líder Juventude, na Ilha do Retiro.





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