Futebol "Não tendo violência, acho válido", diz Alemão sobre clima de rivalidade com o Retrô Santa Cruz encara a Fênix no sábado (25), na Arena de Pernambuco, pelo Campeonato Pernambucano

Nos últimos anos, o Retrô tem conseguido “cutucar” os adversários do Trio de Ferro da Capital. Foi finalista de Campeonato Pernambucano contra o Náutico, já deu trabalho ao Sport e, diante do Santa Cruz, teve um embate pelo mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro de 2022, recheado de provocações e polêmicas sobre o preço dos ingressos. Cenário que acirrou a rivalidade recente de Tricolor e Fênix.

Neste sábado (25), o Santa Cruz encara o Retrô, na Arena, em jogo atrasado pela primeira rodada do Campeonato Pernambucano 2023. O Tricolor é o sexto lugar, com 11 pontos. A Fênix lidera, com 16.

“Futebol é feito disso, com rivalidade, brincadeira. Cada um assume a responsabilidade. Não havendo violência, não tem problema. Antigamente, o futebol vivia muito disso, principalmente em clássicos, com os dois lados falando, cutucando. Hoje em dia, isso parou porque, se eu falo algo aqui, pode repercutir de maneira diferente. Mas acho válido”, afirmou o zagueiro Alemão.

Retrô e Santa Cruz já se enfrentaram cinco vezes. A Fênix venceu uma vez, na goleada por 4x0 aplicada no Arruda, no Estadual 2022. Nos demais confrontos pelo torneio, o Tricolor ganhou por 2x1, em 2020, e 3x2, em 2021. Na Série D do ano passado, empate em 0x0 no Arruda e triunfo por 2x1 na Arena de Pernambuco.

A competição estadual garante uma vaga na quarta divisão em 2024, caso o Santa não consiga o acesso no fim do ano. Para isso, a equipe só pode terminar a primeira fase abaixo de uma das equipes que estão em divisão igual ou inferior - Náutico (Série C) e Sport (Série B) são exceções. Os tricolores estão abaixo do Retrô (1º), Salgueiro (4º) e Petrolina (5º).

“Traçamos o objetivo de terminar entre os dois primeiros colocados para ir à semifinal e ter a vaga (na Série D) do ano que vem. Esse é o nosso foco. Vencendo, encostaremos no Retrô. Será um jogo decisivo e precisamos fazer valer a força da camisa do Santa Cruz”, apontou.

