"Não tenho nem direito de pedir paciência para o torcedor", diz Dado após derrota do Náutico

Não começou da forma esperada. Após um péssimo fim de temporada em 2022, o Náutico estreou oficialmente neste ano com derrota para o Central, no Campeonato Pernambucano. Com dificuldades na montagem do elenco, o treinador Dado Cavalcanti analisou o resultado deste sábado (07)

“Nós perdemos pela eficiência que o adversário teve. No segundo tempo estava equilibrado, acabamos errando na saída de bola e o Central fez o gol. Souberam se defender. O jogo foi um pouco prejudicado pela condição natural do campo e obviamente quem está na frente leva vantagem. É mais fácil marcar do que construir. A gente teve dificuldades na fase ofensiva e não fizemos o gol”, afirmou Dado.

Apesar de ser apenas o primeiro jogo oficial da temporada, é natural as cobranças da torcida alvirrubra, por causa da má impressão deixada em 2022. Sem querer pedir paciência para o torcedor, Dado tem expectativa de que será diferente neste ano.

“Não tenho nem direito de pedir paciência para o torcedor. Eu sou muito consciente do momento que nós vivemos, de alguns resgates de coisas ruins que aconteceram no ano passado”, iniciou.

“A única coisa que eu posso afirmar é que temos um grupo diferente. Vamos ter dificuldade nesse início, mas tenho expectativa de que a gente vai dar a volta por cima. Não foi esse grupo que foi rebaixado. Temos limitações, somos um time menos técnico do que ano passado, mas vamos ter uma hombridade grande para buscar os resultados”, concluiu.

Um dos aspectos negativos do Timbu em 2022 foi a parte física. Mesmo com a derrota, o treinador alvirrubro comentou que esse foi um lado positivo da estreia.

“Eu só fiz três trocas hoje. Nesse contexto, eu estou feliz. Nosso time está melhor preparado do que no ano passado [fisicamente]. Finalizamos o jogo muito melhor do que eu esperava. Vários jogadores estão se sentindo confortável. Souza ganhou mais minutos”, analisou.



