Futebol "Não tenho do que reclamar", celebra Hélio dos Anjos após vitória do Náutico Timbu bateu a Tombense por 2x0, nos Aflitos, e entrou no G8 da Série C do Campeonato Brasileiro

Vitória e entrada no G8 da Série C do Campeonato Brasileiro. O resumo do fim de semana do Náutico fez o técnico Hélio dos Anjos dizer que “não tinha o que reclamar” do desempenho alvirrubro no triunfo por 2x0 diante do Tombense, em Tombos, pela 10ª rodada da competição.





“Não tenho do que reclamar de um jogo como esse. O grupo se preparou bem, foi dedicado durante a semana. Buscamos criar alternativas de jogo. Pegamos um adversário agressivo, em um gramado bom e o crescimento da equipe aconteceu de forma natural dentro do jogo”, afirmou.

Com o resultado, o Náutico pulou para a sexta posição, com 15 pontos. A presença no G8, porém, não tira os pés do chão dos alvirrubros.

“Nós criamos essa situação no aspecto mental do jogo. O grupo reagiu muito quando transformamos um jogo de tabela em decisão, saindo daqui hoje entre os oito. Mas não ganhamos nada, não conseguimos nada. Acima de tudo, no aspecto matemático e mental, foi altamente positiva a reação do grupo. Mas não tem nada ganho. Precisamos ratificar (a presença no G8) nos próximos nove jogos”, declarou.

Na próxima rodada, sábado (5), o Náutico recebe o Floresta, nos Aflitos. Jogo que o treinador alvirrubro espera ter casa cheia para os pernambucanos se aproximarem ainda mais da classificação ao quadrangular final.

“No sábado nós temos que fazer verdadeiramente uma decisão dentro dos Aflitos. Sempre friso e não é para fazer média com o meu com o nosso torcedor: o que é o Náutico sem a sua torcida nos Aflitos? Nós temos vários problemas, é um momento de muita dificuldade para o clube e mais do que nunca é o torcedor que resolve esses problemas. Nós precisamos do torcedor, nós queremos os Aflitos com lotação máxima porque é um momento muito bom do clube tecnicamente”, concluiu.

