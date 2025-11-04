A- A+

FUTEBOL "Não tenho que ser humilde": Cristiano Ronaldo rejeita comparação e diz que Messi não é superior Aos 40 anos, o astro português volta a falar sobre rivalidade com argentino e afirma que não concorda com quem o considera melhor

Cristiano Ronaldo voltou a falar sobre Lionel Messi. Em uma entrevista “mais pessoal” ao jornalista britânico Piers Morgan, divulgada nesta segunda-feira, o craque português de 40 anos respondeu diretamente à opinião de Wayne Rooney, que recentemente afirmou que o argentino seria superior.

“Ele não te odeia, mas disse que Messi é melhor...”, provocou Morgan, lembrando as declarações do ex-companheiro de Manchester United. Ronaldo respondeu com um sorriso e uma frase direta:

No filters. No scripts. Just us.



Coming soon with my friend @piersmorgan pic.twitter.com/UE1HSi2UOA — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 3, 2025

— Não há problema, não concordo. Não tenho que ser humilde — disse, segundo o jornal português A Bola.





O trecho faz parte de um teaser divulgado antes da publicação completa da entrevista, que promete revelar um lado mais íntimo do jogador do Al Nassr. Além da rivalidade histórica com Messi, o português falou sobre outros temas pessoais — incluindo a relação com Georgina Rodríguez, com quem vive desde 2016.

— Sabia que era a mulher da minha vida — afirmou o camisa 7, que também comentou sobre a ausência no funeral de Diogo Jota, amigo próximo.

Provocado ainda sobre quem chama mais atenção entre ele e David Beckham, Ronaldo manteve o tom confiante e bem-humorado:

— Eu sou perfeito.

Veja também