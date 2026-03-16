A- A+

Futebol Internacional "Não tenho um plano específico, é só tentar", diz Guardiola antes de duelo com Real Madrid Manchester City terá que reverter a derrota sofrida para os espanhóis no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, disse nesta segunda-feira (16) que não tem um "plano específico" para o jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, no qual os ingleses terão que reverter em casa a derrota sofrida por 3 a 0 na ida.

O City foi derrotado na Espanha na semana passada com um hat-trick de Federico Valverde e terá que conseguir uma das maiores viradas da história para avançar às quartas. É possível?

"Não tenho ideia, não sei. É um jogo de futebol, muitas coisas podem acontecer. Temos que focar em tentar vencer, e depois vamos ver o que acontece no jogo. Não tenho um plano específico, é só tentar", respondeu Guardiola em entrevista coletiva na véspera do duelo decisivo no Etihad Stadium.

Os 'Citizens' terão que fazer "o jogo perfeito em todos os aspectos", sem se lançarem ao ataque desde o início, ressaltou o treinador.

"Seria fácil dizer: 'Rapazes, temos que marcar três gols nos primeiros 20 minutos', mas precisamos adotar uma estratégia sustentável para a partida inteira", continuou.

"Não estou muito preocupado com as chances que vamos criar, tenho certeza de que vamos conseguir fazer isso em casa. Estou mais preocupado com a forma como vamos defender", acrescentou Guardiola.

Para ele, a inspiração é a virada que o Manchester City conseguiu em maio de 2022 contra o Aston Villa (3 a 2), na última rodada do Campeonato Inglês, que valeu o título para a equipe.

"Perdíamos por 2 a 0 no minuto 74 e marcamos três gols em 12 minutos", lembrou.

Guardiola decidiu dar folga aos jogadores nesta segunda-feira, ao contrário do que faz habitualmente nas vésperas de jogos.

"Já fiz isso uma ou duas vezes nesta temporada, não é algo novo", explicou.

O Manchester City já disputou quatro jogos em março, contando o do último sábado, contra o West Ham (1 a 1), pelo Inglês.

No próximo domingo, o time também vai disputar a final da Copa da Liga Inglesa, contra o Arsenal, em Wembley.

Veja também