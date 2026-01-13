Ter, 13 de Janeiro

DEMISSÃO

"Não terminou como gostaríamos", diz Xabi Alonso após demissão do Real Madrid

Clube madrilhenho demitiu o treinador após derrota na final da Supercopa da Espanha

Xabi Alonso, ex-treinador do Real Madrid Xabi Alonso, ex-treinador do Real Madrid  - Foto: Thomas Coex/AFP

Um dia depois de ser demitido do Real Madrid, o técnico Xabi Alonso publicou uma mensagem de despedida em suas redes sociais nesta terça-feira (13), reconhecendo que gostaria de ter tido uma passagem diferente pelo clube.

"Chega ao fim esta etapa profissional, e não terminou como gostaríamos", escreveu Alonso em sua conta no Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Xabi Alonso (@xabialonso)

 

"Treinar o Real Madrid foi uma honra e uma responsabilidade", continuou o treinador, que foi demitido após a derrota por 3 a 2 para o Barcelona na final da Supercopa da Espanha, no domingo, em Jidá, na Arábia Saudita.

Por fim, Alonso agradeceu à diretoria, aos jogadores e aos torcedores pela confiança: "Agradeço ao clube, aos jogadores e, acima de tudo, aos torcedores e aos madridistas pela confiança e apoio. Saio com respeito, gratidão e orgulho de ter dado o meu melhor".

