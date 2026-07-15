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Futebol "Não trabalho com mentiras", critica Hélio sobre postura de Dodô no Náutico Treinador disse não acreditar que ausência do atleta nos treinos da semana passada ocorreu por conta de problemas de saúde e disparou contra empresário do jogador

O técnico Hélio dos Anjos não escondeu a insatisfação com a postura de Dodô, do Náutico, após o jogador ficar fora do treino da última quinta-feira, alegando posteriormente que não participou da atividade por conta de questões de saúde. O treinador rebateu a versão do atleta, criticou a postura do empresário do meia após a proposta que o camisa 10 recebeu da Coreia do Sul e frisou que “não trabalha com mentiras”.

“Na sexta-feira, antes do jogo contra o Juventude, o empresário dele, que é meu amigo desde 1978, ligou para mim criando uma situação para o atleta não participar do jogo. Eu não dei um segundo de ousadia para isso. Na preparação do jogo, ele treinou bem, mas não gostei dele no primeiro tempo. Não entrou na área, ficou nas zonas mortas e foi o jogador que falei individualmente na minha palestra. Depois disso, ele fez um segundo tempo muito bom, acertando até uma bola na trave”, iniciou.

“Quando foi na quinta-feira passada, ele não apareceu no treino. Eu já sabia da influência do empresário e do filho dele. Dodô abandonou o clube. Não teve problemas de saúde. Eu não trabalho com mentiras. Pergunta se, depois desse episódio todo, o empresário dele, que é um amigo que tenho desde 1978, entrou em contato comigo para falar alguma coisa? Eles contrataram um escritório de advocacia em Campinas. Coincidentemente, um dos advogados do escritório, um amigo meu, mexe no mundo do futebol para renovar contratos. Eles acharam que iam tirar Dodô na ‘mão leve’, mas quando foram orientados pelo departamento jurídico, aí Dodô voltou ao treino e soltou uma nota dizendo que estava doente. Ele não esteve doente em momento algum. Aí você acha que eu vou levar Dodô para Maceió (para o jogo contra o CRB)? ”, explicou.

O técnico também fez questão de elogiar a postura do departamento jurídico do Náutico e do Coimbra/POR, clube que detém os direitos do atleta.

“É um direito deles (empresários) quererem o melhor para o jogador. É um direito deles brigar pelo jogador. Mas é um direito do clube adquirir um contrato muito bem feito. E outra coisa que é importante, que o presidente também colocou: o Coimbra está sendo de uma integridade moral muito grande. Quem não teve postura profissional foi o empresário. O Náutico é muito grande para ficar refém de empresário”, pontuou.

Sem Dodô, o Náutico volta a campo nesta quinta-feira (16), contra o CRB, no Rei Pelé, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Timbu está na 13ª posição, com 21 pontos, enquanto o Galo é o 15º, com 20.

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