"Não vai mais jogar mesmo estando disponível": técnico do Tottenham expõe racha com Richarlison

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Richarlison segue em um momento complicado na sua passagem pelo Tottenham. Em entrevista coletiva na véspera do confronto contra o Liverpool, pela Copa da Liga Inglesa, o técnico Roberto De Zerbi revelou que o brasileiro não será utilizado em nenhum cenário.



"Nada muda para a Copa da Liga ou para a Premier League. A situação é a mesma. Richarlison não vai jogar mesmo estando disponível. Nem na Copa da Liga", disse o treinador italiano.



O atacante de 29 anos ficou fora da lista de jogadores inscritos pelo clube de Londres para a disputa da primeira metade do Campeonato Inglês.





Diante desta situação, Richarlison e Tottenham negociaram sua saída para o Trabzonspor, onde atuaria ao lado de Mohamed Salah na Turquia, e para o Vasco, em um retorno ao futebol brasileiro



Em vídeo publicado nas redes sociais, ele lamentou o desfecho negativo da negociação com a equipe carioca. O time cruzmaltino tinha a intenção de assinar um acordo de longa duração, enquanto o atleta gostaria de ficar no Brasil até dezembro, visando voltar à Europa na próxima janela de transferências, em janeiro



"Tinha deixado bem claro com Pedrinho, com Felipe, desde o início da nossa conversa que eu queria defender o Vasco até dezembro. Apareceram outros clubes, outras propostas, mas deixei bem claro com Pedrinho, com Felipe, que a prioridade era eles até dezembro", falou Richarlison.



"Infelizmente, o Tottenham também excedeu lá o limite de empréstimo e por isso que não deu certo também. Mas é isso. Queria agradecer a vocês aí, torcedor do Vasco, que mandaram muitas mensagens de carinho, perguntando até que horas, que dia eu ia estar no aeroporto para irem fazer uma festa e buscar, mas vamos deixar para uma próxima", completou.



Desde a primeira rodada da Premier League, quando foi titular, Richarlison não entrou em campo em mais nenhuma partida da temporada 2026/27. O Tottenham encara o Liverpool nesta terça-feira, 15, às 16h (de Brasília), pela terceira rodada da Copa da Liga Inglesa.

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