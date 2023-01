A- A+

Tênis Naomi Osaka anuncia gravidez e retorno às quadras em 2024 Tenis japonesa pretende voltar a competir no Aberto da Austrália do próximo ano

Ex-número 1 do tênis feminino, a japonesa Naomi Osaka anunciou nesta quarta-feira (11) que está grávida e fará uma pausa na carreira até 2024.

"Uma coisa que espero é que meu filho veja meus jogos e diga a alguém: 'essa é a minha mãe'", tuitou Osaka, de 25 anos, em mensagem com a imagem de uma ultrassonografia.

A tenista acrescentou que tem a intenção de retornar às quadras no Aberto da Austrália do ano que vem.

"O ano de 2023 será cheio de lições para mim e espero vê-los no início do ano que vem, porque estarei Aberto da Austrália 2024. Amo todos vocês infinitamente", escreveu.

Osaka não joga desde setembro do ano passado. Sua última aparição foi no Pan Pacific Open em Tóquio, torneio que abandonou na segunda rodada por conta de uma dor abdominal.

Melhor jogadora do mundo em 2019, atualmente ela ocupa a 47ª posição do ranking da WTA.

Em sua carreira, Osaka ganhou quatro títulos individuais de Grand Slam (o Aberto da Austrália em 2019 e 2021 e o US Open em 2018 e 2020).

No ano passado, no entanto, ela sofreu derrotas na primeira rodada tanto em Roland Garros como no US Open e abandonou o torneio de Wimbledon com uma lesão no tendão de Aquiles.

"Estes poucos meses longe do esporte realmente me deram um novo amor e apreço pelo jogo ao qual dediquei minha vida. Eu me dei conta de que a vida é muito curta e eu não tomo nenhum momento como garantido, cada dia é uma nova bênção e aventura", escreveu a tenista em seu comunicado.

