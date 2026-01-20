A- A+

TÊNIS Naomi Osaka faz entrada triunfal em quadra e estreia com vitória no Australian Open A próxima adversária na sequência do Grand Slam já está definida: a romena Sorana Cirstea, de 35 anos

Com um figurino bastante peculiar para um jogo de tênis, a japonesa Naomi Osaka inovou pouco antes de entrar em quadra para enfrentar a croata Antonio Ruzic em sua estreia no Australian Open, nesta terça-feira. Ela se apresentou antes do jogo para o duelo trajando chapéu, sombrinha e um longo véu. Em quadra, a tenista derrotou a rival por 2 sets a 1, parciais de 6/3, 3/6 e 6/4 em 2h22.

Após confirmar o triunfo, o assunto após o jogo, disputado na Rod Laver Arena, foi o seu novo visual. No traje, a competidora de 28 anos destacou as borboletas nos acessórios, em referência a uma foto de 2021, ano de seu último título.





Naomi Osaka entra na quadra para enfrentar Antonia Ruzic // MARTIN KEEP / AFP

A próxima adversária na sequência do Grand Slam já está definida: a romena Sorana Cirstea, de 35 anos. Ela avançou de fase ao derrotar, nesta terça-feira, a alemã Eva Lys por 3/6, 6/4 e 6/3.

No jogo, Naomi se impôs sem grandes dificuldades e fechou o primeiro set após obter duas quebras e garantir um 6/3. Na parcial seguinte, porém, ela oscilou bastante e permitiu a reação da croata, que levou a melhor por 6/3 e deixou tudo igual.





Na parcial decisiva, a potência do saque foi o diferencial para a ex-número 1 confirmar a vitória. Dos 11 aces que emplacou no duelo, cinco aconteceram na última parcial. Naomi, atual 17ª do ranking, foi mais eficiente ainda nos winners (34 a 22) e garantiu o triunfo por 2 a 1.

MADISON KEYS SOFRE, MAS VENCE NA ESTREIA

A atual campeã iniciou a defesa do título nesta terça-feira, mas não teve vida fácil no duelo com a ucraniana Oleksanddra Oliynykova. A desafiante abriu 4 a 0 no primeiro set, mas não manteve o ritmo e permitiu a virada. No fim, Madison Keys (9ª na lista da WTA) confirmou seu favoritismo e ganhou o jogo por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (8/6) e 6/1.

Passado o susto, a atual campeã terá pela frente, na próxima partida, a compatriota Ashlyn Krueger, atual número 62 do mundo, que superou a checa Sara Bejlek em sets diretos com um duplo 6/3



