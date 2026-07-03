A- A+

FUTEBOL INTERNACIONAL Napoli anuncia Massimiliano Allegri como novo técnico O experiente treinador de 58 anos assinou com o clube napolitano até 2029

O Napoli, vice-campeão italiano, anunciou oficialmente nesta sexta-feira (3) a contratação do técnico Massimiliano Allegri, que chega ao clube para substituir Antonio Conte.

Allegri ficou livre no mercado por apenas algumas semanas, desde que foi demitido do Milan, após uma temporada frustrante do 'rossonero'.

O experiente treinador de 58 anos assinou com o clube napolitano até 2029.

Embora o currículo com cinco títulos do Campeonato Italiano e duas finais de Liga dos Campeões com a Juventus, além de um título da Serie A com o Milan (2011), teoricamente torne Allegri o melhor técnico italiano em atividade, seu último trabalho foi decepcionante.

O 'rossonero', que ficou entre os três primeiros desde o início da temporada 2025/2026, entrou queda livre a partir de março e terminou em quinto lugar na classificação da Serie A, com derrota em casa para o Cagliari por 2 a 1 na última rodada.

Esse tropeço custou ao Milan uma vaga na próxima Liga dos Campeões.

No dia seguinte, Allegri foi demitido, assim como outros três membros de sua comissão técnica.

Ele chega agora ao Napoli para ocupar o lugar de Antonio Conte, que deixou o clube após duas temporadas e é o nome mais cotado para ser o novo técnico da seleção da Itália, cargo cujo escolhido a ocupar deverá ser anunciado nos próximos dias.

Veja também