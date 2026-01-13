A- A+

FUTEBOL Napoli avança por João Gomes e já tem acordo com o jogador para chegada na próxima temporada Revelado pelo Flamengo, volante do Wolverhampton é visto como perfil ideal para reforçar o meio-campo do clube italiano

O Napoli deu um passo importante no planejamento para a próxima temporada europeia e avançou na negociação pelo meio-campista brasileiro João Gomes, atualmente no Wolverhampton. O clube italiano já chegou a um acordo preliminar com o jogador para uma transferência a partir de junho e agora trabalha para acertar os termos com o clube inglês.

O brasileiro, que completa 25 anos em fevereiro, é um nome bem avaliado pelo diretor esportivo Giovanni Manna, que vê no jogador um perfil adequado para dar intensidade, mobilidade e consistência defensiva ao meio-campo do Napoli. Segundo informações do jornal Corriere della Sera há entendimento com os representantes de João Gomes sobre salário e duração de contrato.





Com o acordo encaminhado com o estafe do atleta, o Napoli passará a negociar diretamente com o Wolverhampton Wanderers. A operação é considerada complexa, já que o brasileiro se tornou peça importante da equipe inglesa e o clube não pretende facilitar sua saída.

Contratado em 2023 junto ao Flamengo, João Gomes soma 89 partidas e sete gols pelos Wolves, além de 20 jogos disputados na atual edição da Premier League. Internamente, o Wolverhampton busca maximizar o retorno financeiro sobre o investimento feito no volante.

