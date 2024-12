A- A+

CAMPEONATO ITALIANO Napoli bate Udinese fora e segue na cola da Atalanta no Italiano; Juventus empata com lanterna O Napoli chegou aos 35 pontos, contra 37 da Atalanta, que venceu o Cagliari por 1x0, também neste sábado (14)

Sob a batuta de David Neres e Lukaku, o Napoli venceu mais uma, neste sábado (14), e se manteve na cola da líder Atalanta na tabela do Campeonato Italiano. O brasileiro foi um dos principais jogadores na vitória sobre a Udinese por 3x1, fora de casa. O ex-São Paulo chegou a balançar as redes, mas a arbitragem anotou gol contra de Giannetti.

O Napoli chegou aos 35 pontos, contra 37 da Atalanta, que venceu o Cagliari por 1x0, também neste sábado. Os líderes, contudo, têm as sombras da Inter de Milão e da Fiorentina, que somam 31 cada, mas têm dois jogos a menos na tabela. Já a Udinese aparece em nono lugar, com 20 pontos.

Em Údine, o Napoli controlou as ações desde o início, com maior iniciativa e levando raros sustos na defesa. Em um deles, aos 22 minutos, Lobotka desviou a bola com o braço e o árbitro anotou a penalidade. Na cobrança, Florian Thauvin parou no goleiro Alex Meret, que deu rebote. O próprio Thauvin aproveitou a nova oportunidade e mandou para as redes.

A reação começou aos 5 minutos do segundo tempo. Lukaku recebeu lançamento em profundidade, conteve a marcação, invadiu a área e bateu na saída do goleiro Sava. A virada veio aos 31, com David Neres, que bateu cruzado dentro da área e viu Giannetti desviar para as redes.

Antes de protagonizar esse lance decisivo, o atacante brasileiro vinha criando as melhores oportunidades de gol da partida. Foram ao menos três na etapa inicial, sempre pela esquerda. O terceiro gol veio com Zambo Anguissa, aos 35 minutos, selando a vitória da equipe de Nápoles.

Juventus empata com o lanterna

Jogando em Turim, a Juventus recebeu o lanterna Venezia e quase sofreu uma derrota histórica. Arrancou o empate por 2x2 somente nos acréscimos, em cobrança de pênalti, após levar uma virada no placar.

Os anfitriões abriram o marcador aos 18 minutos, com gol de Gatti. Mas não conseguiu passar disso até o intervalo, com poucas chances ofensivas. O time do brasileiro Danilo, que jogou como lateral, não conseguiu impor a esperada pressão diante de um rival mais limitado. E até sofreu com investidas do rival, que quase empatou aos 29, quando Andersen acertou forte chute no travessão.

No segundo tempo, o último colocado do campeonato buscou o empate aos 24, com uma cabeça de Ellertsson após levantamento na área. O lance assustou a torcida local, que não imaginava que a situação poderia piorar.

Antes disso, porém, a comissão técnica, desfalcada do suspenso Thiago Motta, colocou Douglas Luiz, que chegou a criar duas boas chances de gol. Porém, o Venezia surpreendeu aos 38, quando Jay Idzes surgiu entre os marcadores na bola aérea e mandou para o gol, decretando a virada dos visitantes.

A derrota para os anfitriões só não veio porque a arbitragem marcou um toque de mão na bola dentro da área. E, na cobrança da penalidade, Vlahovic não desperdiçou aos 50 minutos do segundo tempo.

O tropeço fez a Juventus perder a chance de se aproximar dos líderes da tabela. Soma agora 28 pontos e ocupa o sexto lugar enquanto o Venezia continua na última colocação, com apenas 10 pontos.

