Napoli contrata o atacante Giovane e Corinthians lucra R$ 1,8 mi por tê-lo revelado
Equipe napolitana desembolsou 20 milhões de euros pelo jogador, cerca de 124,3 milhões de reais
Giovane teve poucas chances quando surgiu no Corinthians, mesmo assim chamou a atenção por ser goleador. O centroavante evitou renovação de contrato no começo de 2025 para realizar o sonho de ir para a Europa. Acertou com o Hellas Verona e, após uma boa temporada, foi anunciado neste sábado pelo Napoli.
"SSC Napoli anuncia a aquisição definitiva de Giovane Santana do Nascimento do Hellas Verona. Nascido em 24 de novembro de 2003, o atacante brasileiro disputou 21 partidas na Série A pelo Verona, marcando três gols e dando quatro assistências. Ele tem 19 jogos pela seleção sub-20, com dois gols marcados, e quatro partidas pela seleção brasileira sub-23. Bem-vindo, jovem!", oficializou o Napoli.
Leia também
• Mirassol goleia o São Bernardo fora de casa e entra no G-4 do Paulistão
• Corinthians se acerta com o São Paulo e encaminha contratação de Alisson por empréstimo
• Gustavo Henrique posta foto de tornozelo inchado e ironiza árbitro de Santos e Corinthians
A equipe napolitana desembolsou 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 124,3 milhões) pelo jogador. A contratação visa suprir as saídas de Lucca, para o inglês Nottingham Forest, e de Lang, para o grego Galatasaray.
Graças ao mecanismo da Fifa, que beneficia os clubes formadores, a transferência de Giovane para o Napoli vai gerar um lucro de R$ 1,8 milhão ao Corinthians, que leva 1,5% do valor total do negócio. O dinheiro chega em boa hora, já que o Corinthians precisa pagar R$ 1 milhão ao São Paulo pela liberação do volante Alisson.
O jogador escolheu a camisa 23 em seu segundo clube italiano da carreira e recebeu as boas-vindas do presidente Aurélio De Laurentiis. Antes do brasileiro, os atacantes Zerbin e Gabbiadini vestiram o número.