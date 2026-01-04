A- A+

Campeonato Italiano Napoli decide contra a Lazio no 1º tempo e mantém embolada briga pela liderança do Italiano

Atual campeão italiano e embalado pela recente conquista da Supercopa da Itália, o Napoli não encontrou dificuldades para derrotar a Lazio por 2 a 0, neste domingo, no estádio Olímpico de Roma, e continua concentrado em recuperar a liderança do campeonato nacional.

O segundo triunfo seguido no Campeonato Italiano levou a equipe celeste a 37 pontos em 17 jogos disputados, um atrás do atual líder, o Milan, que assumiu a ponta provisoriamente ao bater o Cagliari na sexta-feira. Os dois resultados pressionam a Inter de Milão, que precisará derrotar o Bologna, às 16h45 deste domingo, no San Siro, para alcançar 39 e reassumir o topo da tabela.

A equipe comandada por Antonio Conte foi superior em campo desde o primeiro minuto e saiu para o intervalo com o placar já consolidado em 2 a 0. A Lazio forçou a marcação em cima do goleador dinamarquês Hojlund e do habilidoso brasileiro David Neres, mas deixou os visitantes livres para avançar pelas beiradas.

Desta forma, o "garçom" Politano teve todo o espaço para construir pela direita as principais jogadas do Napoli, que inaugurou o placar logo aos 12 minutos, com Spinazzola completando o cruzamento do camisa 21. Os visitantes continuaram pressionando e, aos 31 minutos, o experiente meia-atacante cruzou na medida para Rrahmani cabecear a bola para a rede e ampliar a vantagem.

O técnico Maurizio Sarri subiu as linhas de marcação da Lazio na etapa complementar, mas os anfitriões, inofensivos no ataque, continuaram levando sufoco. Sem trabalho atrás, até o zagueiro brasileiro Juan Jesus avançava para ajudar na armação do time napolitano, que buscava seu terceiro tento. O jogo ficou tenso nos minutos finais e Noslin e Marusic, da Lazio, e Mazzocchi, do Napoli, acabaram expulsos.

