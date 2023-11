Napoli demite Rudi Garcia e anuncia Walter Mazzarri como novo técnico

A- A+

Rudi Garcia, contratado em julho, não é mais o técnico do Napoli, que agora será dirigido por Walter Mazzarri, anunciou o clube nesta terça-feira (14), dois dias depois da derrota em casa para o Eempoli por 1 a 0.

Com Garcia no comando, a equipe, quarta colocada no Campeonato Italiano, fez 16 jogos, quatro pela Liga dos Campeões, com um retrospecto de oito vitórias, quatro empates e quatro derrotas, todas como mandante.

Mazzarri, de 62 anos, tem duas passagens pelo Napoli (1998-1999 e 2009-2013).

O francês Rudi Garcia, que chegou ao clube após uma curta experiência no Al-Nassr da Arábia Saudita (2022/2023), não resistiu aos maus resultados, especialmente no estádio Diego Maradona.

Nos oito jogos que disputou em casa, desde agosto, o Napoli só venceu dois, contra equipes que lutam contra o rebaixamento na Serie A: Sassuolo (2 a 0), em 27 de agosto, e Udinese (4 a 1), um mês depois.

Apesar do prestígio que conseguiu como técnico da Roma (vice-campeão italiano em 2014 e 2015), Garcia, de 59 anos, não agradava aos torcedores napolitanos. O presidente do clube, Aurelio De Laurentiis, também não mostrou um grande apoio ao treinador.

