FUTEBOL Napoli derrota a Cremonese após conquistar a Supercopa da Itália e pressiona Milan e Inter O resultado levou a equipe comandada por Antonio Conte provisoriamente à vice-liderança, com 34 pontos

Embalado pela conquista da Supercopa da Itália, na Arábia Saudita, o Napoli retornou à Itália revigorado para brigar pelo bicampeonato nacional. Depois de oscilar nas últimas rodadas - foram duas derrotas em cinco jogos, que lhe custaram a liderança -, o conjunto celeste derrotou a Cremonese por 2 a 0, neste domingo, no Stadio Giovanni Zini, em Cremona.

O resultado levou a equipe comandada por Antonio Conte provisoriamente à vice-liderança, com 34 pontos, um a menos que o Milan, mas poderá ser superada nesta 17ª rodada pela Inter de Milão, que visita a Atalanta às 16h45 (horário de Brasília) deste domingo e soma 33. Já a Cremonese permanece com 21, no meio da tabela.

Depois de brilhar nas vitórias sobre Milan e Bologna pela Supercopa da Itália, o brasileiro David Neres recebeu forte marcação e atuou mais longe da área, atraindo a marcação e deixando Hojlund livre para resolver a partida. O atacante dinamarquês só precisou de 45 minutos para deixar o Napoli em vantagem por 2 a 0, em finalizações na área, sem ser incomodado pela defesa, e com o triunfo encaminhado.





Os visitantes diminuíram o ritmo no segundo tempo, mas mantiveram maior volume de jogo, enquanto o artilheiro inglês Jamie Vardy não conseguia se aproximar da meta do goleiro Milinkovic-Savic. Hojlund, Politano e Neres até criaram chances para vazar Audero e marcar o terceiro, mas faltou caprichar mais na pontaria.

Na próxima rodada, o Napoli visita a Lazio no estádio Olímpico de Roma, no domingo (4), às 8h30 (horário de Brasília), enquanto a Cremonese buscará a recuperação diante da lanterna Fiorentina, no mesmo dia, às 11h, também longe de casa.

