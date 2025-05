A- A+

Futebol Napoli entra na disputa por De Bruyne, que deixará o Manchester City ao fim da temporada, diz jornal Clube italiano busca reforçar elenco com contratação do meia belga, que encerra ciclo de 10 anos na Inglaterra

O Napoli intensificou seus esforços para contratar o meia Kevin De Bruyne, de 33 anos, que deixará o Manchester City ao término da temporada. Com o contrato do jogador se encerrando e sem renovação prevista, o clube italiano vê a oportunidade de adquirir o atleta sem custos de transferência.

Segundo o jornal português A Bola, o Napoli já iniciou conversas com De Bruyne visando um acordo. O presidente do clube, Aurelio De Laurentiis, considera o belga uma peça-chave para fortalecer o elenco, especialmente com a perspectiva de disputar a Champions League na próxima temporada.

A presença do atacante Romelu Lukaku, companheiro de De Bruyne na seleção belga, é vista como um fator que pode influenciar positivamente na decisão do meia. Além do Napoli, outros clubes demonstraram interesse em contar com o jogador.

O Chicago Fire, da Major League Soccer, teria feito uma proposta, enquanto rumores apontam para o interesse do Liverpool. No entanto, o jornalista Ian Doyle, do Liverpool Echo, negou que o clube inglês tenha feito uma oferta formal, afirmando que os Reds estão focados em outras opções para reforçar o meio-campo.

Veja também