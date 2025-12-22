A- A+

Supercopa da Itáli Napoli ganha pela 3ª vez a Supercopa da Itália ao derrotar o Bologna com 2 gols de David Neres O time conquistou pela terceira vez em sua história o título, repetindo o feito de 1990 e 2014

Com dois gols do brasileiro David Neres, o Napoli derrotou o Bologna, nesta segunda-feira, em Riad, na Arábia Saudita, para conquistar pela terceira vez em sua história o título da Supercopa da Itália, repetindo o feito de 1990 e 2014.

O primeiro tempo foi todo do Napoli, que só não teve uma vantagem maior no placar por causa das boas defesas do goleiro Ravaglia, do Bologna. Com domínio no setor de meio-campo, a equipe napolitana acumulou boas oportunidades.



Aos nove minutos, Elmas, livre, chutou para fora. Aos 15, o meia da Macedônia do Norte tentou de longe, mas Ravaglia foi bem no lance.



O Bologna tentou se aventurar no ataque, mas acabou se abrindo ainda mais espaços, favorecendo o melhor toque de bola do Napoli, que só não abriu o placar, aos 36 minutos, porque Ferguson tirou quase em cima da linha, após finalização de Spinazzola.



A espera da torcida do Napoli pelo gol valeu a pena. Aos 38 minutos, o brasileiro David Neres acertou um belo chute da intermediária para vencer Ravaglia: 1 a 0.

Antes do término da primeira etapa, o Bologna foi para o ataque e conseguiu incomdar o goleiro Milinkovic-Savic.



O segundo tempo começou da mesma forma do primeiro. Pressão do Napoli e defesas de Ravaglia. Forma três em oito minutos. O Bologna só conseguiu armar uma boa jogada aos dez minutos, quando Orsolini foi bem pela direita e cruzou na cabeça de Ferguson, mas a cabeçada foi em cima de Milinkovic-Savic.



A tentativa de recuperação do Bologna foi abortada no lance seguinte, quando a defesa falhou em uma saída de bola e David Neres aproveitou para fazer 2 a 0 para o Napoli.



A partir daí, o jogo ficou morno. O Napoli diminuiu o ritmo, mas ainda teve algumas oportunidades para fazer o terceiro gol, enquanto o Bologna não teve forças para buscar pelo menos o empate e levar a decisão para os pênaltis.

