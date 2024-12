A- A+

Calcio Napoli perde em casa para a Lazio e cede liderança do Italiano para a Atalanta Clubes jogaram duas vezes em menos de uma semana e o time da capital levou a melhor em ambas

Apenas três dias depois de cair diante da Lazio nas oitavas de final da Copa da Itália, o Napoli foi derrotado novamente pelo time romano neste domingo (8), por 1 a 0, e cedeu a liderança do Campeonato Italiano para a Atalanta.

O dinamarquês Gustav Isaksen foi o autor do único gol da partida no estádio Diego Maradona, dando uma vitória importantíssima para a Lazio, que está em quinto na tabela, com os mesmos 31 pontos de Inter de Milão (3ª) e Fiorentina (4ª).

A liderança da Serie A é agora da Atalanta, que na sexta-feira venceu o Milan por 2 a 1 e chegou a 43 pontos, dois à frente do Napoli.

Em um primeiro tempo muito equilibrado, o time napolitano levou perigo ao gol da Lazio, mas pecou pela falta de pontaria.

Lance do duelo entre Napoli e Lazio - Divulgação/Napoli

Na segunda etapa, os dois times colocaram bola na trave, primeiro o nigeriano Dele-Bashiru para os romanos (52') e pouco depois o camaronês Anguissa para o Napoli (71').

Finalmente, a Lazio encontrou o caminho do gol: em um rápido contra-ataque, o português Nuno Tavares passou a bola no círculo central para Tijjani Noslin e o meio-campista holandês lançou Isaksen, que se livrou da marcação e bateu colocado para superar o goleiro Alex Meret (78').

O gol deixou o Napoli sem capacidade de reação e o time do técnico Antonio Conte acabou sofrendo sua segunda vitória em casa na temporada.

Em outros jogos deste domingo, Venezia e Como empataram em 2 a 2, enquanto a Fiorentina batei o Cagliari por 1 a 0 e o Verona goleou o Empoli por 4 a 1.

A 15ª rodada do Campeonato Italiano termina nesta segunda-feira, com o confronto entre Monza e Udinese.

