Napoli sofre em casa, diante da Lazio, sua primeira derrota no Campeonato Italiano

A- A+

Leia também

• City goleia Fulham (5-1) com 3 de Haaland; Chelsea perde para o Nottingham Forest

• Botafogo encara o Flamengo pelo Brasileirão neste sábado (2); onde assistir, horários e escalações

• Real Madrid vence Getafe de virada com gol de Bellingham nos acréscimos

O Napoli, atual campeão, sofreu a primeira derrota da temporada da Serie A ao perder por 2 a 1 em casa para a Lazio, neste sábado (2), no jogo de maior destaque da terceira rodada do campeonato italiano.

O espanhol Luis Alberto (aos 30 minutos) e o japonês Daichi Kamada (52') marcaram os gols do time da capital no estádio Diego Maradona. O polonês Piotr Zielinski havia empatado aos 32 para os napolitanos.

Com essa derrota o Napoli teve seu excelente início de temporada interrompido. O time do sul da Itália havia vencido nas duas primeiras rodadas e está com 6 pontos, agora três atrás do líder Milan, que venceu a Roma (18ª colocada com apenas 1 ponto) por 2 a 1 na sexta-feira e acumula três vitórias.

A Lazio, vice-campeã na temporada passada no 'Calcio' havia começado o campeonato da pior maneira, com duas derrotas, e agora reage em grande estilo com esta vitória fora de casa contra o atual campeão.

Em Bérgamo, a Atalanta obteve uma vitória tranquila (3-0) sobre o Monza, com gols do brasileiro Ederson (35') e de Gianluca Scamacca (42' e 62').

Com esses três pontos, a 'Dea' sobe ao terceiro lugar e reage após a inesperada derrota no fim de semana passado fora de casa diante do Frosinone.

A Atalanta tem agora 6 pontos, enquanto o Monza permanece com 3.

Mais cedo o Bologna subiu para a nona colocação, com 4 pontos, graças à vitória por 2 a 1 sobre o Cagliari (19º, 1 ponto). O gol da vitória dos bolonheses só foi marcado aos 89 minutos por Giovanni Fabbian.

No outro jogo deste sábado, Udinese (16º) e Frosinone (10º) empataram em 0 a 0.

Neste domingo, a Inter de Milão (2ª com 6 pontos) recebe a Fiorentina (6ª com 4) no jogo de maior destaque do dia, enquanto a Juventus (7ª, 4 pontos) visita o lanterna Empoli, que não pontuou até o momento nesta edição da Serie A.

Programação e resultados da 3ª rodada do Campeonato Italiano:

Sexta-feira:

Sassuolo - Hellas Verona 3 - 1

Roma - Milan 1 - 2

Sábado:

Bologna - Cagliari 2 - 1

Udinese - Frosinone 0 - 0

Atalanta - Monza 3 - 0

Napoli - Lazio 1 - 2

Domingo:

(13h30) Inter - Fiorentina

Torino - Genoa

(15h45) Lecce - Salernitana

Empoli - Juventus

Veja também

Mercado da bola Wijnaldum deixa PSG e se transfere para o saudita Al-Etiffaq