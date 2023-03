A- A+

Campeonato Italiano Napoli vence Atalanta e amplia ainda mais sua vantagem na liderança do Italiano Kvaratshkhelia, sensação da equipe, foi mais uma vez decisivo em outra vitória do Napoli

O Napoli deu mais um passo rumo ao 'Scudetto' ao vencer a Atalanta por 2 a 0, neste sábado (11), pela 26ª rodada da Serie A, onde ampliou ainda mais a vantagem na tabela e faz as contas para saber quando poderá se sagrar matematicamente campeão.

Os napolitanos, que foram derrotados na rodada anterior em casa pela Lazio, chegam a esta rodada com 15 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, a Inter de Milão, que perdeu na sexta-feira, por 2 a 1, como visitante para a Spezia (17ª) e fica agora a 18 pontos do primeiro colocado.

A Lazio (3ª), que agora está a 20 pontos do Napoli, pode chegar ao segundo lugar (e ficar 17 pontos atrás do líder), mas para isso precisa vencer o Bologna (8º) fora de casa no último jogo deste sábado.

De qualquer forma, o Napoli, que parece estar disputando um campeonato em outro nível separado dos demais, sairá ainda mais fortalecido deste fim de semana, no momento em que faltam doze jogos para o final do campeonato.

O georgiano Khvicha Kvaratshkhelia, sensação da temporada no 'Calcio', abriu o placar neste sábado com uma grande jogada que culminou com um chute em que a bola entrou logo abaixo do travessão (60').

Não contente em ser o jogador com mais assistências desta Serie A (9), o atacante de 23 anos marcou desta forma o seu décimo primeiro gol, se consolidando como o outro grande protagonista ofensivo do Napoli, ao lado de Victor Osimhen (artilheiro do torneio com 19 gols). O nigeriano não marcou nesta partida e teve que se contentar em dar o passe para o gol de 'Kvradona'.

O goleiro argentino Juan Musso havia sido perfeito até então na missão de deter o Napoli, especialmente nas tentativas de Matteo Politano (6 e 41) e Osimhen (48).

Apesar de ficar em vantagem no placar, o Napoli não parou de pressionar e ampliou aos 77 minutos, graças ao kosovar Amir Rrahmani, garantindo assim uma vitória tranquila após a derrota da semana passada contra a Lazio.

O triunfo surge também quatro dias depois de receber o Eintracht Frankfurt pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, onde o líder do campeonato italiano tentará confirmar a classificação após a vitória por 2 a 0 na ida, na Alemanha.

O único aspecto negativo do jogo deste sábado para o Napoli foi a lesão do zagueiro sul-coreano Kim Min-jae (76), com dores na panturrilha direita.

A Atalanta (6ª) sofre assim a quarta derrota nos últimos seis jogos. Os colombianos Luis Muriel (73) e Duván Zapata (74) tentaram empatar quando perdiam por 1 a 0, mas sem sucesso. O gol de Rrahmani acabou com as esperanças do time de Bérgamo de pontuar no estádio Diego Maradona.

