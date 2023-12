A- A+

Liga dos Campeões Napoli vence Braga e vai às oitavas da Champions Time napolitano terminou em 2º lugar no grupo C

O Napoli, atual campeão da Serie A, conseguiu se classificar para as oitavas de final da Liga dos Campeões ao vencer o Braga por 2 a 0 nesta terça-feira (12), na 6ª e última rodada do Grupo C.

O time napolitano se torna assim o terceiro representante da Itália no mata-mata da Champions, após Inter de Milão e Lazio. O Milan, que no momento é o lanterna do Grupo F, terá que bater o Newcastle nesta quarta-feira e esperar por uma derrota do Paris Saint-Germain diante do Borussia Dortmund para ir às oitavas.

Com o título de campeão italiano já praticamente perdido ainda antes do final do ano (está em 6º a 14 pontos da líder Inter de Milão) deverá focar na Liga dos Campeões.

A próxima fase será disputada em fevereiro e o adversário será definido em um sorteio.

O Napoli terminou em 2º lugar do grupo C, com 10 pontos, atrás do Real Madrid, que fez uma campanha 100% (18 pontos).

A vitória em seu estádio Diego Armando Maradona, onde não vencia havia mais de dois meses, encerrou uma série de resultados decepcionantes.

Desde 27 de setembro, o atual campeão italiano sofreu quatro derrotas diante de sua torcida, incluindo uma contra o Empoli (1-0), que foi fatal para o técnico francês Rudi Garcia, demitido em 14 de novembro, e dois empates.

- Gol contra e gol de calcanhar -

Contra o Braga, Victor Osimhen, eleito na segunda-feira o melhor jogador africano do ano, e seus companheiros rapidamente mostraram que desta vez seria diferente em casa, apesar da má fase.

Embora o empate bastasse, os jogadores napolitanos foram beneficiados por uma defesa portuguesa não muito sólida.

Demorou apenas nove minutos para que o Napoli abrisse o placar: após um toque rápido do seu capitão Giovanni Di Lorenzo, Matteo Politano superou os marcadores do Braga e seu cruzamento foi desviado para a própria baliza por Serdar Saatci.

Aos 31 minutos, Piotr Zielinski penetrou sem dificuldade na área, mas seu chute à queima-roupa foi desviado para escanteio pelo goleiro Matheus.

Dois minutos depois, Osimhen aumentou a vantagem com seu primeiro gol da temporada na Champions: aproveitando a jogada de Natan pela esquerda, o nigeriano recebeu e superou o goleiro brasileiro do Braga com um toque de calcanhar para o fundo da rede.

Abalado antes do final do primeiro tempo, o Braga não conseguiu se recuperar após o intervalo e o técnico do Napoli Walter Mazzarri aproveitou para rodar seu elenco.

Ele decidiu poupar Osimhem, que na véspera fez a viagem de ida e volta Nápoles-Marrakech para receber o troféu de melhor jogador africano, além de Politano e Zielenski.

No fim de semana o atual campeão italiano recebe o Cagliari no campeonato italiano e espera seguir vencendo em casa, após o triunfo desta terça.

"O objetivo da classificação para as oitavas foi alcançado. A nossa classificação é merecida num grupo que não era fácil", comemorou Di Lorenzo em entrevista à Sky Sport.

"Estamos no caminho certo para voltarmos a ser o que fomos", continuou ele.

